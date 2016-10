Vor 50 Jahren

11. Oktober 1966



2000 Rand gestohlen



Windhoek (AZ). In Kasse der Hauptfiliale der Barclays Bank in Windhoek fehlen seit Mittwoch vergangener Woche 2000 Rand. Die Polizei tappt hinsichtlich des Diebstahls noch immer im Dunkeln. Wahrscheinlich hatte ein Bankangestellter die Summe, in lauter 20-Rand-Noten, nach dem Zählen im Haus verloren, und der noch unbekannte Täter die Geldscheine an sich genommen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, sobald irgendwo mir einer größeren Summe 20-Rand-Noten bezahlt wird.



11. Oktober 1966



De Villiers antwortet Wadajo



New York (SAPA). Advokat David de Villiers wies die Beleidigungen des äthiopischen Delegierten Kifle Wadajo während der Südwestafrika-Debatte vom Donnerstag zurück. Wadajo hatte unter anderem erklärt, Advokat de Villiers habe der Generalversammlung „dicke Lügen“ aufgetischt. Advokat David de Villiers sagte am Freitag in dieser Erwiderung unter anderem, die Rede des äthiopischen Delegierten habe „schwere Beschuldigungen enthalten, die meine Berufsehre sowie meine persönliche Ehre und was wichtiger ist, die Ehre meines Landes und seiner Delegierten berühren.“



De Villiers fuhr fort: „Die Antwort, die ich zu geben habe, ist einfach. Ich habe weder gelogen noch irregeführt. Es ist Tatsache, daß jede einzelne Erklärung, die ich abgegeben habe und die anschließend in Frage gezogen wurde, einwandfrei mit Hilfe der Protokolle des Internationalen Gerichtshofs belegt werden kann.“



De Villiers sagte, es würde zu viel Zeit erfordern, die Anschuldigungen des äthiopischen Delegierten bis in alle Einzelheiten zu widerlegen. Die südafrikanische Delegation bereite jedoch ein Dokument vor, das die entsprechenden Zitate aus dem Protokoll des Gerichts enthält und die Ausführungen des südafrikanischen Delegierten belegt.



Während de Villiers die schweren Beschuldigungen des äthiopischen Delegierten, die, wie westliche Delegierte erklärten, in „unparlamentarischer Sprache“ abgegeben worden waren, zurückwies, zogen die afrikanischen Delegierten wieder aus dem Saal aus.



Die erstaunlichste Angelegenheit sei, so führte de Villiers aus, daß Äthiopien und Liberia jetzt leugnen, ihre Behauptung vor Gericht zurückgezogen zu haben, nach der Südafrika eine unterdrückende Politik in Südwestafrika betreibe. De Villiers zitierte anschließend aus einem Gerichtsprotokoll vom 27. April 1965: „Die Kläger habend en Beklagten und das Gericht dahingehend unterrichtet, daß alle Tatsachendarstellungen, wie sie in den Schriftsätzen des Beklagten enthalten sind, als wahr akzeptiert werden, es sei denn, sie werden besonders geleugnet. Die Kläger haben es nicht als notwendig empfunden und finden es auch als nicht notwendig, der Tatsachendarstellung des Beklagten zu widersprechen. In diesem Verfahren werden die Tatsachendarstellungen des Beklagten so betrachtet, als seine es die Darstellungen der Kläger, obwohl die Darstellungen des beklagten in einem weitschweifigen und unüblich umfangreichen Schriftsatz enthalten sind.“



Am 9. Mai 1965 seien die Einlassungen der Kläger formell ergänzt worden. Die Wirkung dieser Ergänzungen war. Daß alle Hinweise auf die Beschuldigung der Unterdrückung gestrichen wurden und daß die Klage ausschließlich auf der internationalen Norm der Nichtdifferenzierung beruhte. Selbst die Richter, die sich dem Mehrheitsurteil nicht anschlossen, hätten dies einwandfrei bestätigt, sagte de Villiers. So habe zum Beispiel Richter Tanaka in seiner abweichenden Meinung unter anderem folgendes gesagt: „Nun unterstellen die Kläger nicht die Verletzung der Verpflichtungen des Beklagten, abgesehen von der Frage der Rechtsnorm. Die Klage der Kläger beruht nicht mehr direkt auf einer Verletzung des Mandatsstatus hinsichtlich des Wohls und des Fortschritts der Bevölkerung durch die Apartheidspraktiken, sondern lediglich auf einer angeblichen Verletzung gewisser internationaler Richtlinien oder einer internationalen Rechtsnorm und nicht direkt auf der Verpflichtung, das Wohl und den sozialen Fortschritt der Einwohner zu fördern.“ De Villiers schloß seine Ausführungen mit dem Hinweis, daß seine Rede sich nicht gegen irgendeine Person gerichtet, sondern sich lediglich mit der Substanz der Frage befasst hätte.



11. Oktober 1966



SWA rangiert vor Weltpolitik



New York (SAPA). Südafrika wird zum ersten Mal nicht an der weltpolitischen Debatte der UNO teilnehmen, sondern sich voll auf die Südwestafrika-Debatte konzentrieren. Außenminister Dr. Hilgard Muller wird wahrscheinlich am Mittwoch in die Debatte eingreifen. Wie bereits berichtet, wird Dr. Muller den afroasiatischen Vorschlag rundweg ablehnen und die Vereinten Nationen vor einer Intervention in Südwestafrika warnen.



Es gilt als sicher, daß die afroasiatischen und kommunistischen Länder – von wenigen Ausnahmen abgesehen – den Saal verlassen werden, wenn Außenminister Dr. Muller das Wort ergreift.