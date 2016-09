Vor 50 Jahren

18. Mai 1965 Silberbarren für London Walvis Bay (SAPA). 7000 lbs Silberbarren im Wert von mehr als R 175000 wurden am vergangenen Donnerstag von Walvis Bay aus nach London verschifft. Das Silber stammt aus der Tsumeber Mine. Es ist das erste Mal, daß Silberbarren von Walvis Bay aus verschifft wurden. 18. Mai 1965 Zirzensische Schau mit Höhepunkten Windhoek (AZ). Gestern Abend gab der Boswell-Wilkie-Zirkus auf dem Gelände neben dem Lions-Spielplatz seinen Windhoeker Einstand. In einer bunten Palette wurde dem Publikum im weiten Oval des Zeltes eine zirzensische Schau mit Höhepunkten geboten. Gewagte Dressurakte, nervenstrapazierende Trapeznummern und gekonnt dargebotene „hohe Schule“ zeigten Zirkus, wie er im Buche steht. Etwas übertrieben wirkten dagegen die kabarettistischen Einlagen einer leichtgeschürzten Damengruppe und der Auftritt der Beatles-Imitationen. Der Versuch, Lidostimmung oder Tanzsaalatmosphäre in die Zirkusmanege zu bringen, widerspricht der guten Tradition dieser Einrichtung. Das „Manege frei“ leitete das Boswell-Wilkie-Orchester mit kräftiger Ouvertüre ein. Schon hier war zu erkennen, daß man die sechs Musiker „im Hintergrund“ der Veranstaltung zu den Stars des Abends zählen durfte. Erstaunlich mit wie viel Schwung und solistischem Können sie die Zweieinhalb Stunden Schau umrahmten. Danach präsentierte André Berman eine nicht mehr ganz junge Nubische Löwengruppe, ein neun Monate altes Löwenkind durfte auf einem mittelalterlich geharnischten Pferd durch die Manege reiten, und „Jeanette“ führte ihre gefiederte Gruppe vor. Dazwischen traten hin und wieder die „Anne Vorster Girls“ – eine stöckelbeschuhte Rapsodie in Blue – in Erscheinung. Einen Höhepunkt des Abends bot das Trio Mazari mit seinem Balance-Kraftaktzu Glen Millers „Moonlight Serenade“. Zwei der Akteure, die später als „Les Aquinos“ einen großartigen Trapezakt vorführten, sind die besten Kräfte in der zirzensischen Schau. Mit ihrer Mischung von artistischen Können und jugendlichem Wagemut zauberten sie das berühmte Nervenkitzel in das Rund des Zirkuszeltes.