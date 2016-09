Vor 50 Jahren

22. Dezember 1965 Weihnachtszeit – Reisezeit Windhoek (AZ). Weihnachtszeit – Reisezeit. Das ausgestorbene Windhoek, das überfüllte Swakopmund oder die Hochsaison in Lüderitzbucht sind schon fast sprichwörtlich. Wenn es dieses Jahr auch so scheint, daß es die Windhoeker zumindest länger als in den vergangenen Jahren in der Metropole hält, so kann fremdenverkehrsmäßig durchaus wieder von einer „normalen“ Reisezeit gesprochen werden. Swakopmund und Lüderitzbucht melden den totalen Ausverkauf für die Feiertage, der Hardap-Damm und Torra Bay registrierten Rekordbesuche – und die Windhoeker Hoteliers klagen über gähnende Leere in ihren Häusern. Am letzten Wochenende wurden 400 Besucher am Hardap-Damm gezählt. 350 waren es in Torra Bay und für die kommenden Tage rechnet die Administration mit noch höheren Besucherzahlen. Beide Plätze sind restlos ausgebucht. Lediglich im Daan-Viljoen-Park bei Windhoek sind noch einige Bungalows frei, was wohl in erster Linie auf die Bautätigkeit in dem Wildpark zurückzuführen ist. Das Fort Namutoni in der Etoschapfanne ist für den Fremdenverkehr bis zum 1. April geschlossen und kann daher keine Rekordzahlen melden. Was der Weihnachtsmann den Windhoeker Hoteliers verwehrt, beschert er in zunehmendem Maße den Kollegen an der Küste. Stadtsekretär Hoek meldete aus Swakopmund: Die Bungalows sind ausgebucht, der Zeltplatz voll, das Caravangelände belegt und die Hotelzimmer ebenfalls für die Weihnachtstage im voraus reserviert. Man rechnet in Swakopmund in diesem Jahr mit etwa 5000 bis 6000 Besuchern über Weihnachten. Alleine mit dem Weihnachtszug der am Samstagmorgen an der Küste eintrifft, werden 2200 urlaubshungrige Touristen nach Swakopmund befördert. Voll belegt ist auch Henties Bay. In Lüderitzbucht wurden Anfragen nach Hotelzimmern abschlägig beantwortet. Allgemein kann man aus den Südwester „Fremdenverkehrszentren“ eine gut anlaufende Touristensaison melden. Mit Beginn der Schulferien herrscht ein Massenandrang bei der Eisenbahn in ganz Südwestafrika. Vor allem die Züge, die zwischen Weihnachten und Neujahr eingesetzt werden, sind schon seit Tagen voll belegt. Die Eisenbahnverwaltung hat jedoch nicht nur für diese Zeit Sonderzüge eingesetzt, insgesamt werden bis zum Ende der Feriensaison außerplanmäßige Züge eingesetzt. In erster Linie werden von ihnen die Strecken nach De Aar und Swakopmund/Walvis Bay befahren. Aber auch für die aus dem Norden in die Landeshauptstadt zurückkehrenden Touristen hat die Eisenbahnverwaltung einen Sonderzug eingesetzt, der Otjiwarongo am 24. Januar verläßt und am 25. morgens Windhoek erreichen wird. 22.Dezember 1965 Fortgesetzte Zusammenarbeit am Kariba Salisbury (SAPA). Weiterhin normal funktionieren wird die „Central African Power Corporation“. Dies wurde am Dienstag in einer Erklärung angekündigt. Diese Instanz kontrolliert die Elektrizitätsversorgung sowohl in Rhodesien als auch in Sambia. Ihr untersteht das hydroelektrische Kraftwerk am Kariba-Stausee. Aus der Erklärung geht hervor, daß es der Wunsch der betreffenden Regierungen und der Gläubiger sei, daß diese Körperschaft und das gesamte Kariba-System weiterhin unter gemeinsamer Leitung geführt werden soll. Es sei eine Basis gefunden worden, auf der sich die Mitglieder der „Central African Power Corporation“ treffen und verhandeln können. Man habe allen Grund zu glauben, daß das Wohlwollen und die bisherigen Arbeitsbedingungen aufrechterhalten werden. 22. Dezember 1965 Schiff fährt durch die Namib Oranjemund (AZ). Der Schlepper „Dalness“, der vor einigen Wochen in Oranjemund auf Grund gelaufen war, und von der dreizehnköpfigen Besatzung verlassen wurde, befindet sich jetzt auf dem Wege nach Lüderitzbucht. Der Schlepper gelangt jedoch nicht mit eigener Kraft oder auf dem Seewege nach Lüderitzbucht zur Reparatur, sondern wurde ganz an Land gezogen, auf einen Sattelschlepper gehoben und wird durch die Namib nach Lüderitzbucht befördert. 22. Dezember 1965 Besorgniserregende Dürre Windhoek (AZ). Eine besorgniserregende Lage hat die anhaltende Dürre im Etoschawildschutzgebiet geschaffen. Die Weidebeschaffenheit lasse sehr zu wünschen übrig, meinte Bernabé de la Bat, der Leiter der Abteilung Naturschutz, in einem Gespräch mit der AZ. Er habe dieser Tage gemeinsam mit dem Biologen der Abteilung das gesamte Wildschutzgebiet überflogen. Es biete einen traurigen Anblick. Regen sei jetzt dringend notwendig. Ein weiteres Jahr Dürre könne unermeßlichen Schaden anrichten. Hinzu komme jetzt noch, daß das Wild von seinen Winterquartieren zu seinen Sommeraufenthaltsorten im Westen des Wildschutzgebietes wechsle. Dieser Umzug habe nach den kürzlichen Regen in dieser Gegend begonnen, sagte de la Bat.