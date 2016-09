Vor 50 Jahren

6. September 1966

Erste Warnung des Arbeitsministers von Sambia



Lusaka (SAPA). Mit „harten und einschneidenden Maßnahmen“ werde er die Situation in die Hand nehmen, warnte Sambias Arbeitsminister Munu Sipalo die 37 000 streikenden Bergbauarbeiter, die seit zwei Wochen wegen eines Pensionsdisputs ihren Arbeitsstellen fernblieben. Man werde sie „entlassen und repatriieren“, erklärte der Minister.



Obwohl ähnlich harte Äußerungen des Ministers in der vergangenen Woche wurden, glauben Beobachter, daß die Geduld der Regierung jetzt allmählich am Ende sei. In einer Rundfunkrede erklärte Sipalo, jeder Bergbauarbeiter, der den Streik fortsetze, werde fristlos entlassen. Er appellierte an die Minenarbeiter, den Streik zu beenden und Sambias Zukunft nicht zu gefährden.



Wenn man den Bergbauarbeitern ihre privaten Pensionsversicherungen auszahlen müßte – etwa zwölf Millionen Rand – würde dies einen ernsten wirtschaftlichen Rückschlag bedeuten und die Gefahr der Inflation heraufbeschwören. Um einen Laib Brot kaufen zu können, benötige man dann eine Schiebkarre voll Geld, sagte Sipalo.



Die Bergbauarbeiter habe die Auszahlung ihrer privaten Pensionsversicherungen gefordert, ehe sie im nächsten Monat zu einer neuen staatlichen Pensionsversicherung beitragen.



Wer den Streik unterstütze, sei ein Feind des Landes und Freund der rhodesischen Regierung. Der Streik sei von „umstürzlerischen Elementen“ organisiert, erklärte Sipalo.



Am Freitag waren Bierhallen in den meisten Orten Sambias geschlossen. Der Streik ha den gesamten Kupferbergbau Sambias lahmgelegt. Etwa 2 000 Tonnen Kupfer gehen durch den Streik, der täglich zwei Millionen Rand kostet, verloren.





6. September 1966

Eiskaltes Frühlingswochenende



Johannesburg/Windhoek (AZ/SAPA). Das erste südafrikanische Septemberwochenende war von eiskaltem Wetter gekennzeichnet, nachdem es in den vier Provinzen der Republik geschneit hat. In den meisten Teilen des Landes lag tiefer Schnee, gab es Rauhreif, Regen und kaltes Wetter. Auch in Südwestafrika fielen die Temperaturen und es wehte ein starker Wind.



Die Nachrichtenagentur SAPA meldete Schneefälle am Wochenende aus der nördlichen Kapprovinz, der Karoo, dem südlichen und östlichen Oranje-Freistaat, Natal, dem südwestlichen Transvaal und aus verschiedenen Teilen Südwestafrikas. Port Elizabeth würde zwei Tage lang von schweren Stürmen, die erheblichen Schaden am Samstag anrichteten, heimgesucht.



In Potchefstroom riß ein Sturm das Dach des pharmazeutischen Laboratoriums der Universität herunter. Der entstandene Schaden wird auf einige tausend Rand beziffert. Personenschaden ist nicht entstanden. Ähnlich erging es Gebäuden und Wohnungen in Brits und Pretoria. In Brits wurde ein Wohnhaus, ein Laden und ein Lagerhaus abgedeckt, während in dem Villenvorort Riverside bei Pretoria ein Wohnhaus abgedeckt wurde. Das Dach wurde gegen ein benachbartes Haus geschleudert. Teile des Oranje-Freistaates erleben heftige Sandstürme.





6. September 1966

„Der Dicke“ ist eingegangen



Hamburg (dpa). Das erfolgreichste deutsche Springpferd, der braune Wallach „Meteor“, der zusammen mit seinem Reiter Fritz Thiedemann jahrelang auf allen europäischen Tournierplätzen Erfolge sammelte, ist eingegangen. Der „Dicke“, wie „Meteor“ wegen seines Gewichts von 13 Zentnern unter den Reitsportfreunden genannt wurde, ist 23 Jahre alt geworden. Schon 1959 wurde ihm in Kiel ein Denkmal gesetzt.