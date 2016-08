Vor 50 Jahren

14. September 1965 Drei Ungarn schuldig gesprochen Windhoek (AZ). Richter Badenhorst hat die drei Ungarn, die vor dem Windhoeker Obergericht des Einbruchs und Diebstahls bei der Firma W. Meyer (Pty) Ltd. angeklagt waren, nach einer fast zweistündigen Urteilsbegründung schuldig gesprochen. Das Strafmaß wurde heute nachmittag um 3 Uhr verkündet. Nach Beendigung der Urteilsbegründung erklärte der Angeklagte Scernuss: „In diesem Gericht gibt es keine Gerechtigkeit.“ Richter Badenhorst antwortete ihm, daß er sein Urteil an anderer Stelle kritisieren könne, „aber nicht in diesem Obergericht“. Am Montag wurde der Prozeß gegen die drei Ungarn Gustav Scernuss (27), Janos Radi (30) und Josef Szabadi (26) vor dem Obergericht in Windhoek wieder aufgenommen. Die drei Angeklagten sind verdächtigt, Ende Mai letzten Jahres in das Windhoeker Juweliergeschäft W. Meyer (Pty) Ltd. eingebrochen und Juwelen im Werte von R43 000 gestohlen zu haben. Mit dem gestrigen Tag trat ein weiterer Entlastungszeuge für die drei Ungarn vor das Obergericht, das unter Vorsitz von Oberrichter Badenhorst tagt. „Cookie“ Mendosa, der bekannte Johannesburger Boxpromotor, ehemaliger Trainer von Mike Holt und Lehrmeister von Willie Ludick, bestätigte im Zeugenstand dem Angeklagten Scernuss, daß er von den Gewinnsummen des Ungarn beim Spiel gehört habe. Mendosa nannte das Spiel, an dem auf einmal etwa 100 Personen teilnehmen können, „Shimbie“. Obwohl das spielen von „Shimbie“ verboten sei, habe er und der Angeklagte häufig das Glück dabei versucht. Er selbst habe einmal mit Scernuss und weiteren Personen „Shimbie“ gespielt. Während der Zeuge, nach dessen Aussage, dabei jedoch R2 000 verlor, konnte der Angeklagte Scernuss R6 000 gewinnen. Mendosa erklärte, er hätte es zwar nicht unmittelbar verfolgt, aber er hätte verschiedentlich davon gehört, daß Scernuss, wie von dem Angeklagten am letzten Sitzungstag vor der Prozeßvertagung behauptet, in einer weiteren Nacht beim „Shimbie“ noch einmal R5 – 6 000 gewonnen habe. Nach Mendosa sagte der Johannesburger Garagenbesitzer F. Magos aus. Magos erklärte, er habe am 1. Juni des vergangenen Jahres, also wenige Stunden nach dem Einbruch in das Windhoeker Juweliergeschäft, den Wagen des Angeklagten Josef Szabadi repariert. Das Fahrzeug sei in einem so schlechten Zustand gewesen, daß der Angeklagte damit unmöglich in der kurzen Zeit von Windhoek nach Johannesburg habe fahren können. Damit haben beide Zeugen am Montag die Version der Angeklagten unterstützt. 14. September 1965 Ein Motel für Tsumeb Tsumeb (AZ). Da die beiden Hotels in Tsumeb dem Ansturm des Touristenverkehrs nicht mehr gewachsen sind, müssen viele Reisende in Grootfontein oder Otavi übernachten. Aus diesem Grunde hat die Administration dem Farmer Lukas Nel die Erlaubnis erteilt, auf dem von der Tsumeb Corporation erworbenen Gelände ein Motel zu bauen. Das etwa 22 ha große Grundstück erstreckt sich südlich der Grootfontein-Pad bis an die Teerpad nach Otavi. Die geplanten Bauten bestehen aus einem großen Hauptgebäude, acht Luxus und 20 Normalbungalows. Nel mußte sich verpflichten, auch einen Campingplatz anzulegen, da in Tsumeb keiner vorhanden ist. Für Wasser und elektrischen Strom muß er selbst sorgen. Für die Gäste sind allerlei Annehmlichkeiten geplant: Schwimmbad, Kinderspielpark, Tennis- und Ringtennisplätze, Mini-Golf und Krocket. Sobald der Landmesser Mitte Oktober das Gebäude vermessen hat, soll mit den Säuberungs- und Bauarbeiten begonnen werden. 14. September 1965 Dampfkesselexplosion tötet vier Mann Klerksdorp (SAPA). Zwei Weiße, ein Farbiger und zwei Bantus wurden am Freitagmittag bei einer Dampfkesselexplosion in dem Duff-Scott-Memorial Krankenhaus in Stilfontein auf der Stelle getötet. 22 Personen wurden bei der Explosion verletzt, ein Bantu unmittelbar nach dem Unglück vermißt. Die Polizei untersucht den Fall. Unter den 22 Verletzten befinden sich fünf Bantupatienten des Krankenhauses.