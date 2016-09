Vor 50 Jahren

12. September 1966

Überall Trauergottesdienste in SWA

Windhoek (AZ). In zahlreichen Kirchen aller Konfessionen wurden am Freitag, Samstag und Sonntag Trauergottesdienste zu Ehren des verstorbenen Ministerpräsidenten Dr. H. F. Verwoerd gehalten. Die meisten Kirchen waren bis auf den letzten Platz besetzt. Auch die Eingeborenen und Farbigen zollten dem verstorbenen Premier die ihm gebührende letzte Ehre. In über 80 Kirchen der Rheinischen Mission in ganz Südwestafrika wurden Trauergottesdienste gehalten. Die große Kirche in Katutura war am Sonntag überfüllt.

Im Rahmen eines Trauergottesdienstes in der Moederkerk der NG-Gemeinde Windhoek-Mitte würdigte A. H. du Plessis, in Stellvertretung des in Pretoria weilenden Administrators, Dr. Hendrik Verwoerd. Es sei dem Menschen nicht gegeben, dieses Ereignis zu verstehen. Man müsse sich dem Schicksal fügen und auf dem Wege weitergehen, von dem man glaube, daß er der richtige sei. Für das südafrikanische Volk sei diese Stunde der Bewährung und Bestürzung gleichzeitig auch eine Stunde der Läuterung gewesen. Südafrika sollte dankbar sein, dass ihm ein Mann wie Dr. Hendrik Frensch Verwoerd gegeben war, der den Weißen und Schwarzen den Weg in eine beständige Zukunft gezeigt hatte.

Durch den Tod Verwoerds hat Süd- und Südwestafrika einen unersetzlichen Verlust erlitten. Du Plessis würdigte Verwoerd als einen weit- und umsichtigen, sowie taktvollen Staatsmann. Durch all die Provokationen des Auslandes hindurch sei er immer ausgeglichen geblieben. In seinem Wesen war er stets aufrichtig.

Südwestafrika sei dem verstorbenen Ministerpräsidenten besonderen Dank schuldig. Während der vergangenen acht Jahre haben sich die Angriffe der Welt auf Süd- und Südwestafrika intensiviert. Während dieser stürmischen Jahre lag seine starke und ruhige Hand am Steuer. Nur wenige Menschen wissen wirklich, wie sehr Dr. Verwoerd sich für Südwestafrika eingesetzt habe. Südwest habe ihn ihm einen Freund und Staatsmann verloren.

Manche große Figur in der Geschichte Südafrikas starb für das Volk und seine Ideale. Niemals war ihr Tod umsonst. Auch Dr. Verwoerd habe durch seinen plötzlichen Tod dem südafrikanischen Volke eine Botschaft hinterlassen. Er war ein Beispiel der Loyalität gegenüber dem eigenen Volke. Südafrika habe er beigebracht, ein großes Volk zu sein, das groß denken könne.

„Wenn wir einmal in der Vergangenheit nach Weisheit und Rat suchen, wird sich uns in dem geistigen Nachlaß des verstorbenen Ministerpräsidenten eine reiche Quelle auftun“, sagte du Plessis. Anschließend gedachte er auch der Hinterbliebenen und sprach ihnen das tiefe Mitgefühl Südwestafrikas aus.





12. September 1966

AZ-Lokales. Leserbrief von Elizabeth von Kleist:

Erst registrieren – dann kritisieren

Wissen Sie, daß sich nur bis Ende dieses Monats registrieren lassen können, um bei der nächsten Stadtratwahl in 1967 stimmberechtigt zu sein?

Wissen Sie, daß, auch wenn Sie bereits auf der alten Liste standen, Sie sich unbedingt vergewissern sollten, ob Sie auch in die neue Liste eingetragen sind? Die alte Liste ist seit 1. Oktober 1966 ungültig. (Rufen Sie an: Tel. 9336, Zimmer 316, oder gehen Sie selbst zur Stadtverwaltung, im dritten Stock.)

Wissen Sie, daß sie auch als Deutscher Staatsangehöriger in Windhoek an den Stadtratwahlen teilnehmen dürfen? Sie oder Ihr Ehepartner brauchen lediglich mindestens ab 1. Juli 1966 in einem Haus von wenigstens R 2 000 Wert gewohnt zu haben, um stimmberechtigt zu sein. Antragsformulare sind bei der Stadtverwaltung oder Ihrer Bank erhalten.

Denken Sie daran: Je mehr Menschen sich registrieren lassen und deshalb stimmberechtigt sind, desto größere Möglichkeiten werden wir alle haben die Geschichte unserer Stadt mitzubestimmen. Denken Sie daran: Wählen heißt bestimmen!





12. September 1966

Strenge Sicherheitsmaßnahmen

Kapstadt (SAPA). Strenge Sichermaßnahmen im Interesse aller Betroffenen werden während des Prozesses gegen Dimitri Tsafendas ergriffen, erklärte Adv. W. M. van den Berg, SA, der Oberstaatsanwalt für Kapland, am Freitag.

Die Anklageschrift werde in dieser Woche aufgestellt. Während des Wochenendes hat van den Berg Erklärungen der Polizei geprüft.

Tsafendas befindet sich in der Kapstädter Polizeihauptwache in der Celdon-Straße in Untersuchungshaft. Nachdem er am Donnerstag formell des Mordes an Ministerpräsident Dr. H. F. Verwoerd angeklagt worden war, wurde der Prozeßtermin vorläufig auf den 6. Oktober festgelegt.





12. September 1966

Zukunft von Hess hängt von Moskau ab

Washington (dpa). Die sowjetische Regierung wird das letzte Wort darüber haben, was aus dem „Stellvertreter des Führers“, Rudolf Hess, wird, der im Kriegsverbrechergefängnis in Berlin-Spandau eine lebenslange Haftstrafe verbüßt. Die amerikanische Regierung würde eine Auflösung des Gefängnisses nach der Entlassung Baldur von Schirachs und Albert Speers am 30. September begrüßen. Kontakte mit der sowjetischen Regierung haben jedoch bisher zu keinem Ergebnis geführt.