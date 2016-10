Vor 50 Jahren

19. September 1966



Besatzungsumtausch



Kapstadt (AZ). Auf den Schiffen der „South African Lines“ sind die deutschen Besatzungsmitglieder mit viel Erfolg von Farbigen ersetzt worden. Auch auf ihrem zweiten Schiff „Table Bay“ hat die Reederei jetzt einen Umtausch vorgenommen. Die deutsche Besatzung ist auf dem Luftwege in die Bundesrepublik zurückgekehrt. Für die 23 freien Stellen meldeten sich 400 erfahrene Farbige. Der erste Offizier der „Table Bay“, Günter Dibowski erklärte, in Deutschland bestehe eine sehr große Nachfrage nach Seeleuten, daß das Auslaufen der Schiffe manchmal bis zu drei Tagen verzögert werde, einfach weil die Besatzung nicht vollständig sei.



19. September 1966



Keine Sondersitzung des Parlaments



London (SAPA/Reuter). Der britische Ministerpräsident Harold Wilson wies am Freitag die Forderung des Oppositionsführers Edward Heath nach einer Sondersitzung zur Erörterung der neuesten Entwicklungen in der Rhodesienfrage zurück. In seiner Antwort an Heath meinte Wilson, der Zeitplan der Regierung für die Klärung dieser Frage dürfte die Opposition kaum überrascht haben. Die britische Regierung habe das Recht, von Ian Smith und seiner Rebellenregierung einen Entschluß zu fordern, ob sie innerhalb von angemessener Zeit zur Verfassungsmäßigkeit zurückkehren wollen. „Wenn dieser Vorschlag nach ausreichender Bedenkzeit nicht annehmbar erscheint, dann entsteht selbstverständlich, wie aus dem Commonwealth-Kommuniqué hervorgeht, eine völlig neue Lage. Bis zu diesem Zeitpunkt wird das Parlament schon wieder zusammengetreten sein. Aus diesen Gründen hält die Regierung die Einberufung einer Sondersitzung des Parlaments für überflüssig“, erklärte Wilson. Zuvor hatte Wilson gesagt, daß das Fortbestehen und die Zukunft des Commonwealth gerade in diesen Tagen durch das illegale Handeln einiger rhodesischer Politiker gefährdet worden sei.