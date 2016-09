Von Höhepunkt, Freiluft und Schoßrechner

0

Betr.: (Nicht-)Verwendung der deutschen Sprache im Alltag



Am 15. September kam übers Radio ein Gespräch mit dem deutschen Botschafter. Das Thema: „Erhalt und Förderung der deutschen Sprache”. Ziemlich zum Schluss kam die Frage: „Was war denn das Highlight?“ Die Antwort vom deutschen Botschafter kam prompt: „Das Highlight war...“ Jetzt frag ich mich, mit Tränen in meinen himmelblauen Augen, was soll denn das? Bitte, dieses Wort und so auch viele andere sind Englisch und haben bestimmt nichts mit Deutsch zu tun. Wenn es kein deutsches Wort gäbe, wäre es etwas anderes. Aber falls man nicht mehr weiß, was das in Deutsch heißt: Höhepunkt.



Immer und immer wieder hört man übers Radio, und nicht nur da, die Wörter Challenge, Open Air, ge-download-et usw. Kann es sein, dass ich hier nur die Wörter falsch geschrieben habe und es evtl. Heileit, tschälensch, Oupenär, daunloud usw. geschrieben wird? Nun ja, dann könnte man ja doch mit dem Modewort „Neu-Deutsch” was anfangen. Ach übrigens, besser klingen würde: Herausforderung, Freiluft, herunterladen bzw. heruntergeladen. Noch etwas: „Laptop” gibt es auch in Deutsch und klingt ganz gut, nämlich Schoßrechner!



Heidi Höpfner, Swakopmund