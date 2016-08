Vom Fluch der Vergangenheit

Wie lassen sich junge Menschen an eine zur Regierungspartei avancierte Befreiungsbewegung binden, die erst nach deren erfolgreichem Kampf gegen koloniale Fremdherrschaft geboren wurden und denen deshalb die Bewunderung für ihre Verdienste fehlt?



Diese Frage stellt sich vermehrt auch der SWAPO, die seit der Unabhängigkeit ihre politische Vormachtstellung vor allem der historischen Lei­stung verdankt, Namibia vom Joch des südafrikanischen Apartheidregimes befreit zu haben. Vereinfacht gesagt konnte sie daraus die Forderung nach Gefolgschaft ableiten und der Unterstützung der Bevölkerungsmehrheit gewiss sein, die sie vor kolonialer Unterdrückung und Diskriminierung erlöst hat.



Inzwischen haben der Bonus des siegreichen Befreiungskampfes und die damit verbundene Nibelungentreue früherer Apartheidsopfer an Bedeutung verloren. Das hat schlicht und ergreifend mit der Bevölkerungsdynamik und der wachsenden Anzahl Einwohner zu tun, die den Befreiungskampf nur aus der Überlieferung kennen.



Menschen also, denen Präsident Hage Geingob anlässlich des Heldengedenktags indirekt vorgehalten hat, sie würden Frieden, Freiheit und Stabilität als Selbstverständlichkeit erachten und die Widerstandskämpfer nicht ausreichend würdigen, deren Opferbereitschaft sie diese Privilegien verdanken würden.



Sicher ist, dass die jüngere Generation die SWAPO nicht mehr an militärischen Erfolgen der Vergangenheit, sondern an Ergebnissen ihrer Regierungsarbeit bewertet und als Gradmesser dabei materiellen Gewinn als Zeichen des Fortschritts anlegt. Wie die SWAPO darauf reagiert wird auch ihre Zukunft als Regierungspartei entscheiden.



Marc Springer