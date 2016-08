Volles Programm für SADC-Gipfel

Dürre und Nahrungsmittelsicherheit stehen im Brennpunkt der Beratung

Heute beginnt der alljährliche Gipfel der Staatengemeinschaft des Südlichen Afrika (SADC), diesmal in Swasiland, nachdem Fachausschüsse seit Anfang vergangener Woche das Spektrum der Themenbereiche bearbeitet und Vorlagen an das Plenum der Staatsoberhäupter vorbereitet haben.

Das namibische SADC-Team: Präsident Hage Geingob. Fotos: AZ-Archiv Vizepremier und Ministerin für Internationale Kooperation/Auswärtiges, Netumbo Nandi-Ndaitwah. Immanuel Ngatjizeko, Minister für Indusgtrialisierung, Handel & SME-Entwicklung Finanzminister Calle Schlettwein.

Von Eberhard Hofmann, Windhoek/Mbabane



Im Vordergrund beherrscht ein Thema den 36. Gipfel: die Dürre, die fast alle SADC-Staaten in Mitleidenschaft gezogen hat und Sondermaßnahmen gegen den Hunger in der Region erforderlich macht. Der derzeitige SADC-Vorsitzende, Seretse Khama Ian Khama, Staatsoberhaupt von Botswana, hat in seiner Eigenschaft als SADC-Sprecher noch vor Kurzem einen humanitären Notruf ausgesandt. Im Anschluss daran wird der jetzige Gipfel eine Bestandsaufnahme zur laufenden Hilfeleistung in der SADC-Region vornehmen.



Präsident Geingob führt ein starkes namibisches Regierungsteam an, mit Vizepremier Netumbo Nandi-Ndaitwah, Finanzminister Calle Schlettwein und Immanuel Ngatjizeko, Minister für Industrialisierung und Kleinunternhmen.



Ein langjähriges und wiederholtes Thema steht wieder auf dem Programm der Staatschefs. Nachdem das SADC-Tribunal, bzw. Regionalgericht, vor rund acht Jahren vor der Willkür der Regierung von Simbabwe eingeknickt und die Gemeinschaft danach zu einer anderen Version der grenzübergreifenden Rechtsprechung gelangt ist, wird der Gipfel nunmehr Nominierungen für die Rechtsbank erörtern und eventuell bestätigen. Die künftigen Richter des SADC-Administrativ-Tribunals (SADCAT) werden auf rotierender Grundlage berufen. „SADCAT soll bald die Rechtsprechung aufnehmen“, heißt es in der aktuellen Programmschrift zum Gipfel. Das neue Tribunal wird nicht mehr befugt sein, Menschenrechtsverletzungen der Mitgliedsstaaten zu behandeln, was im Rahmen des ersten Tribunals möglich war, aber vom beklagten Regime in Simbabwe abgelehnt wurde, was andere SADC-Mitglieder ktiklos und ohne Einspruch geschehen ließen.



Die ständigen SADC-Ausschüsse, z. B. über Industrialisierung und regionale Integration, tagen schon seit einer Woche, gefolgt von Sitzungen des SADC-Ministerrates am vergangenen Donnerstag und Freitag. Der Gipfel hat sich mit einer Reihe von politischen Berichten und ökonomischen Bestandsaufnahmen über die Entwicklung abgegrenzter Sektoren der Gemeinschaft zu befassen, darunter die Regionale Indikativ-Strategie über Entwicklung (RISDP). Dazu gehören industrielle Entwicklung, Integration der Märkte sowie Entwicklung von Infrastruktur zur Förderungen der regionalen Integration. Der Gipfel muss sich auch mit dem Fortgang des trilateralen Abkommens von Juni 2015 befassen, das in Sharm el Seheikh, Ägypten, zwischen den drei prominenten Wirtschaftsblöcken Afrikas abgeschlossen wurde: SADC, COMESA und EAC.

Unter dem Vorsitz von Khama haben bisher Fachtagungen über die Wasser- und Energiekrise, Nahrungsmittelsicherheit, Armut und über den illegalen Handel von Wildprodukten in der Region stattgefunden. Darüber werden auch Berichte vorgelegt.