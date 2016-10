Vier Medaillen für vier Schüler

PSO überzeugt bei der National Science Fair

Windhoek (nik) - Nachdem vier Schülerinnen der Privatschule Otjiwarongo (PSO), Annemie Harms, Lena Harms, Anne Rust und Maren Bajorat, im Juli bereits Goldmedaillen in den regionalen Vorentscheiden gewonnen hatten, stand nun die nächste Herausforderung vor der Tür: Die vier Mädchen der 6. und 7. Klasse nahmen beim nationalen Wissenschaftswettbewerb, der National Science Fair, in Windhoek teil. Dort traten sie nun gegen ihre landesweiten Kontrahenten an.



Ihre Projekte in den Bereichen Tierwissenschaften, Medizin, Umweltwissenschaften und Humanwissenschaft wurden zunächst von den Juroren ohne die Anwesenheit der Schüler gesichtet. Diese freie Zeit nutzen die PSO-Schüler und sahen sich derweil einen Film im Kino an. Auch besuchte die Gruppe die Universität für Technik und Wissenschaft (NUST) und durften entdecken, wie professionelle Wissenschaftler arbeiten.



Schließlich wurde es dann ernst: Die Interviews fanden statt und die Schüler standen der Jury Rede und Antwort. Dabei musste auch so manches Missverständnis aufgeklärt werden. Die jungen Forscher durften außerdem die Projekte der Mitstreiter betrachten und lernten dabei einiges dazu.



In diesem Jahr nahmen Schülerinnen und Schüler aus allen 14 Regionen Namibias teil, davon über 100 Projekte aus Grundschulen sowie rund weitere 100 Projekte der weiterführenden Schulen.



Für die vier PSO-Schüler hatte sich die Reise nicht nur durch die vielen Eindrücke bei der Veranstaltung und in ihrer gut genutzten Freizeit gelohnt – denn alle konnten eine Medaille mit nach Hause nehmen: Annemie Harms in der Kategorie Tierwissenschaft die Bronze, Lena Harms in der Kategorie Medizin, Anne Rust bei den Umweltwissenschaft und Maren Bajorat im Bereich Humanwissenschaften sogar Silber.