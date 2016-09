Vier Elefanten gewildert

Windhoek (dh) – Die Operation „Elefanten-Stoßzahn“ in den Kavango-Regionen und in der Sambesi-Region kann weitere Erfolge aufweisen. Dies gab der stellvertretende Polizei-Generalinspektor Tjivikua bei der Wachablösung der Befehlshaber bekannt. Vier vor kurzem gewilderte Elefanten wurden allem Anschein nach von Wilderern aus einem der Nachbarstaaten niedergemetzelt. Seit März dieses Jahres seien mehrere Personen festgenommen worden; die Polizei habe Elfenbein, Waffen, Munition und ein Fahrzeug in der Sambesi-Region konfisziert, teilte Tjivikua heute mit.