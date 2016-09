Vier Chinesen verurteilt

Windhoek (dh) – Im Regionalgericht Windhoek sind heute vier chinesische Staatsbürger verurteilt worden. Richterin Alexis Dierggardt sah es als erwiesen an, dass Li Xiaoliang, Li Zhibing, Pu Yuexin und Wang Hui sich des Besitzes von Produkten besonders geschützter Wildarten sowie des Versuches, diese zu exportieren, schuldig gemacht haben. Beides sind illegale Tatbestände. Der Fall geht auf März 2014 zurück, als drei der vier Verurteilten am Hosea-Kutako-Flughafen verhaftet wurden, nachdem man in ihrem Gepäck 14 Rhino-Hörner und ein Leopardenfell gefunden hatte. Die vierte Person wurde ein Jahr später festgenommen. Das Strafmaß will die Richterin in einer Woche verkünden.