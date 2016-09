Vielversprechende Leistung bei T20-Pokal

Namibias Kricket-Auswahl mit einem Sieg und einer sehr knappen Niederlage gegen südafrikanische Teams

Windhoek/Pietermaritzburg (ap) • Rund einen Monat vor den wichtigen Auswärtsspielen in dem vom Weltverband ICC ausgerichteten Interkontinental-Pokal und der Weltliga-Meisterschaft gegen Papua-Neuguinea hat Namibias Kricket-Nationalmannschaft beim T20-Pokal in Südafrika eine vielversprechende Leistung gezeigt. Während der Gruppenphase sicherte sich die Mannschaft von Trainer Dayanand Thakur einen Sieg, während zwei Spiele verloren gingen – eines davon allerdings nur sehr knapp.

Zum Auftakt mussten die „Adler“ am Freitagvormittag gegen das südafrikanische Provinz-Team Western Provinz ran. Dank des bärenstarken Pikkie Ya France, der 40 Punkte erzielte, kamen die Gäste auf 137 Runs in ihren 20 Overs. Im Gegenzug erwischten die Westen-Provinz-Asse einen schwachen Start, verbesserten sich dann jedoch kontinuierlich und kamen einem Sieg zum Ende ihres Durchgangs gefährlich nahe. Die Namibier um Kapitän Stephen Baard hielten mit aller Macht dagegen und wurden schließlich mit einem 2-Run-Sieg belohnt.

Am folgenden Tag kam es erneut zu einem hart umkämpften Wettkampf. Gegen North West holte das Namibia-Kontingent in ihrem Innings 132 Runs. Spielführer Baard (43 Runs) und der erneut zuverlässige Ya France (24) hatten den Bärenanteil am Gesamtergebnis. Doch die Südafrikaner gaben sich nicht geschlagen erzielten im letzten Over die Nötigen Punkte, um Namibia letztendlich mit vier Wickets zu bezwingen.

Im dritten Duell gab es am Sonntag dann aus namibischer Sicht nichts zu holen. Gegen die von Coach Thakur zum Gruppenfavoriten auserkorenen KwaZulu-Natal-Spieler kassierten die Namibier eine 62-Run-Niederlage.