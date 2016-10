Viel Geld muss deklariert werden

Windhoek (cev) – Angesichts des zunehmenden Geldverkehrs sowie des kriselnden Währungsabkommens mit Angola hat die Bank of Namibia (BoN) die Öffentlichkeit auf eine Regelung des Geldwäschegesetzes hingewiesen: „Laut dem Financial Intelligence Act wird von jeder Person, die große Geldsummen über namibische Grenzen bringen will, verlangt, diesen grenzüberschreitenden Transfer von Devisen und Inhaberwertpapieren anzugeben.“



Wie die Zentralbank schreibt, sind von dieser gesetzlichen Vorlage Summen im Wert von 100000 N$ oder mehr betroffen – egal in welcher Währung. „Bei Devisen oder sonstigen Instrumenten handelt es sich um Barschecks, Aktienurkunden, Schuldscheine, Reiseschecks, Zahlungsaufträge oder jegliche Karten, die mit einem Geldbetrag gutgeschrieben werden können – mit Ausnahme von Debit- und Kreditkarten “, heißt es in der Mitteilung.



Erklärungen dieser Art müssen auf einem entsprechenden Formular abgegeben werden, die bei der Einreise an jedem Grenzposten, Hafen und Flugplatz oder auf dem Postamt erhältlich seien, wie die Währungshüter erklären. „Dieses Formular muss ausgefüllt einem Zollbeamten bei der Ein- bzw. Ausreise übergeben werden; oder einem zuständigen Beamten der Post“, so die Notenbank. „Daraufhin erhält die jeweilige Person eine Empfangsbestätigung, die als Beweis der Deklaration dient.“



Bei Verstoß gegen das Gesetz drohen bis zu 30 Jahre Haft und/oder ein Bußgeld von maximal 100 Millionen N$. „Geldsummen, die nicht oder falsch angegeben wurden, können konfisziert und vom Staat eingezogen werden“, schreibt die Zentralbank mit dem Hinweis, dass sich die Öffentlichkeit im Falle von Missbrauch bzw. unfairer Behandlung zu jeder Zeit an das Financial Intelligence Centre wenden (+264-81-8584262) kann.