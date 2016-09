Veterinäramt bleibt hart

Behörde begründet Intervention bei Meatco mit Gefahren

„Das ist eine gefährliche Substanz“, sagt Dr. Milton Maseke, Chef des Veterinäramtes, über das Wachstumshormon Zeranol. Weil dieses selbst in geringer Dosis Schaden anrichten könne, sei es in Namibia verboten. Foto: Stefan Fischer Der Einsatz von Hormonen in namibischen Mastbetrieben, hier in Witvlei, ist verboten. Derzeit ist der Mastbetrieb Okapuka von Meatco in seiner Arbeit stark beeinträchtigt, seit das Veterinäramt strenge Auflagen verordnet hat, weil das Hormon Zeranol nachgewiesen wurde. Meatco beklagt wöchentliche Verluste in Millionenhöhe, die Behörde besteht auf den Schutz der Verbrauchergesundheit. Foto: Nampa

Von Stefan Fischer, Windhoek



Zeranol sei eine „synthetische, vom Menschen gemachte“ Substanz, die u.a. in Mastbetrieben eingesetzt werde, um schnelleres Wachstum in kürzerer Zeit zu bewirken. Das erklärte Dr. Milton Maseke, Leiter des Veterinäramtes, am Freitag auf einer Pressekonferenz im Landwirtschaftsministerium in Windhoek. Dort reagierte er auf Meatcos Erklärung vom Vortag, in der der Fleisch- und Schlachtbetrieb den Nachweis von Zeranol im Urin von zwei Rindern relativiert hatte (AZ berichtete).



Die Behörde allerdings bleibt hart, denn Zeranol sei in Namibia verboten, weil es negative Auswirkungen auf den Menschen habe, wenn es in den Körper gelange. Maseke sprach von Risiken der Ausbildung von Brust- und Prostatakrebs sowie der Unfruchtbarkeit. Selbst kleine Mengen seien „für den menschlichen Verzehr nicht sicher“, sagte der Chefveterinär auf die Argumentation von Meatco, dass weitere Proben eine abnehmende Konzentration gezeigt hätten. An erster Stelle stehe die Verantwortung für den Verbraucher bzw. dessen Gesundheit. „Das ist eine gefährliche Substanz“, so Maseke über Zeranol.



Es sei nach 2015 bereits das zweite Mal, dass Zeranol in Urinproben von Rindern des Okapuka-Mastbetriebes nachgewiesen werden konnten; deshalb sei dieser Mastbetrieb als „wiederholter Verletzer“ der Bestimmungen eingestuft worden, was „systematisches Handeln“ und die „Restriktion der Tiere für den Mastbetrieb“ zur Folge habe, erklärte der Veterinär. Und: „Wir glauben, dass es ein Problem von Okapuka ist.“ Es sei in den vergangenen 15 Jahren überhaupt das erste Mal gewesen, dass Zeranol hier nachgewiesen wurde, ergänzte Dr. John Shoopala, stellvertretender Leiter des Veterinäramtes.



Meatco hatte mehrfach bekräftigt, kein Zeranol wissentlich eingesetzt zu haben. Es sei nun Sache des Fleischbetriebes, den Ursprung zu untersuchen, zum Beispiel über die Herkunft der zwei positiv getesteten Rinder, sagte Maseke.



Wegen der möglichen negativen Folgen auf den Körper sei Zeranol auf den internationalen Märkten, darunter die EU, „für verkaufsfördernde und therapeutische Nutzung vollständig verboten“, so Maseke. Auch weil eine gewisse Menge des Meatco-Rindfleischs in den EU-Raum exportiert werde, sei das Thema sensibel. Man wolle „die Erwartungen der Partner respektieren“. Meatco hatte zuvor argumentiert, dass Hormone durch das Geschlecht der Tiere, die Ernährung oder andere umweltbedingte Kontaminierungen auftreten könnten, was auch in der EU akzeptiert werde.



Der Veterinäramtschef zeigte Verständnis für die schwierige Situation des Unternehmens Meatco, das den Verlust mit 3,5 Mio. N$ pro Woche durch verlängerte Standzeiten und gesunkene Fluktuation der Tiere beziffert. Aber: „Im Interesse von Verbrauchern und Farmern muss die Qualität auf hohem Niveau gehalten werden.“ Man müsse nun zusammen arbeiten und die Situation so schnell wie möglich bereinigen. Maseke kündigte weitere Proben und Tests an, was etwa zwei Monate dauern werde. Die Ergebnisse würden indes erst vier Monate später vorliegen. Den langen Zeitraum begründete er damit, dass die Proben in akkreditierten Labors in Europa untersucht würden.



Am vergangenen Freitag sollte ein Treffen zwischen dem Meatco-Vorstand und dem Management der Veterinärbehörde stattfinden, hatte das Unternehmen mitgeteilt (AZ berichtete). Allerdings erklärte Maseke, dass er davon nichts gewusst habe. Auf AZ-Nachfrage bei Meatco räumte deren Sprecherin Neu-nique Rittmann ein, dass es sich offenbar um ein Missverständnis gehandelt habe. Auf die Frage, wie es nun für das Unternehmen weitergeht, erklärte sie, dass sie das „zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten“ könne.