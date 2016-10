Verwässerung einer Krise?

0

Beim Thema Wasser hält der Mann von der Straße unmöglich Schritt mit den Politikern. Im Juni rief Präsident Hage Geingob einen Sonderausschuss ins Leben, nachdem der Regen auch in diesem Jahr ausgeblieben war, und bis dahin kein nationaler Notstandsplan bestand. Man hatte nur 255 Millionen N$ zur Verfügung, aber die vollständige Lösung für diese – und zukünftige – Wassernöte sollte 34 Milliarden N$ kosten. Einen Monat später wurde der Ausschuss aktiv und nebst Kapazitäten wie NamWater-Geschäftsführer, Vaino Shivute, wurden alt-verdingte Experten wie Pedro Maritz, sowie Windhoeks Infra­struktur-Stratege, Pierre van Rensburg, an Bord geholt. Im August trat Geingob an die Öffentlichkeit und erklärte, dass die Wassernot nicht nur ein Staats-eigenes Problem sei, sondern eine Herausforderung an alle; die Krise könne nur gemeinsam bewältigt werden. Ständig wurden die Bürger daran erinnert, Wasser zu sparen und das Thema wurde bei jeder städtischen Pressekonferenz als erstes angeschnitten und man war froh, wenn zumindest 30% Wasser gespart wurden. Sogar das, für die Wasserversorgung zuständige Landwirtschaftsministerium, wandte sich im August (endlich) an die Unesco und holte einen alten Generalplan (mitsamt Hilfe-Versprechen) aus der Schublade.



Ausgerechnet Landwirtschaftsminister Mutorwa erklärt plötzlich im September, dass Windhoek niemals ohne Wasser sein wird. Er relativiert zwar seine Ansicht, aber das Resultat ist prompt und unumkehrbar: Die Wasserersparung sinkt binnen einem Monat von 32% auf 24%, und die Stadtverwaltung darf die unüberlegte Aussage ausbaden, denn Otto-Normalbürger hat sie deutlich missverstanden!



Von Frank Steffen