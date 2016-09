Verschwendung an Zeit und Geld

Gefangene 1 000 km zum Obergericht gebracht – Richter beim Workshop

Von Dirk Heinrich,

Windhoek

Er sei nicht der einzige Farmer, der sich in dieser Situation befinde und dem Zeit und Geld verloren geht, weil die Gerichte ihn überhaupt nicht oder nicht rechtzeitig informieren, dass Gerichtsfälle ausfallen oder vertagt wurden, sagte Farmer Sigi von Lüttwitz. „Ich musste schon drei Mal nach Okahandja wegen eines Falles von Viehdiebstahl fahren, der im Oktober 2013 stattgefunden hat. Wir hatten damals vier Viehdiebe auf frischer Tat erwischt, die sechs tragende Kühe geschlachtet hatten. Inzwischen bin ich drei Mal umsonst nach Okahandja gefahren, 150 Kilometer hin und 150 km zurück“, beschwerte sich der Farmer. Beim ersten Mal sei einer der Zeugen und Verdächtigen, die alle auf Kaution frei waren, nicht aufgetaucht und der Fall wurde vertagt. Beim zweiten Mal sei die Verhandlung vertagt, aber kein Grund genannt worden. Der Magistratsrichter befand sich auf Weiterbildungsurlaub, als der Fall zum dritten Mal vertagt wurde, und alle außer dem Richter anwesend waren. „Jetzt soll der Fall kurzfristig am kommenden Montag verhandelt werden, aber dann kann ich nicht, da ich schon lange bei einer anderen Gegebenheit zugesagt habe“, teilte von Lüttwitz mit.

Einer der vier mutmaßlichen Viehdiebe, die auf Kaution frei sind, sei in der Gegend von Karibib wieder beim Viehdiebstahl erwischt worden und auch dort wieder auf Kaution freigekommen. „Wir Farmer verschwenden unsere Zeit und Geld, um Kriminelle zu erwischen, die unser Eigentum stehlen. Wir verschwenden anschließend weiter Zeit und Geld, um den Verhandlungen beizuwohnen, die meist nur vertagt werden. Erschwerend kommt dazu, dass die Verbrecher auf Kaution freigelassen werden und weiterhin ihrem illegalen Treiben nachgehen“, sagte von Lüttwitz.

Zu dem Gerichtstermin im Fall des Mordes von Andi Maier (AZ berichtete) am Mittwoch dieser Woche im Obergericht in Oshakati, wurden die drei Verdächtigen aus dem fast 1 000 Kilometer entfernten Katima Mulilo in der Sambesi-Region gebracht, um dort zu erfahren, dass der Richter bei einem Workshop ist. Der Fall wurde auf den 19. Oktober dieses Jahres vertagt, und die Polizei musste die drei mutmaßlichen Täter wieder die fast 1 000 Kilometer zurück nach Katima Mulilo bringen. Für die Zeit und Ko­sten muss der Steuerzahler aufkommen. Auf diesen Fall angesprochen, meinte der Pressesprecher der Polizei, Inspektor Slogan Matheus, dass die Angeklagten die Gelegenheit hatten, mit ihren Verteidigern zu sprechen und hätten erfahren, dass sie wieder am 19. Oktober 2016 vor Gericht erscheinen müssen, wenn festgelegt werden soll, wann die Hauptverhandlung beginnen werde.

Der inzwischen bekannte mutmaßliche Viehdieb aus Rehoboth, Clifford Fisch, der auf frischer Tat auf der Farm Kaus von Dr. Uli Bräuer erwischt wurde und bei seiner Festnahme Farmer in Lebensgefahr brachte und einige Wochen später bei Rehoboth mit gestohlenen Schafen auf dem Auto wieder festgenommen wurde (AZ berichtete), ist dem Vorsitzenden der dortigen Nachbarschaftswache (Derm Police Support Initiative), Rainer Ling, zufolge in der vergangenen Woche zum dritten Mal der Polizei ins Netz gegangen. Die Farmer in der Uhlenhorst-, Dordabis- und Rehoboth-Gegend fragen sich, warum eine solche Person immer wieder Kaution erhält. Nicht nur die Polizei sondern auch die Farmer in der Gegend müssen Zeit und Kosten aufbringen, um diesen mutmaßlichen Verbrecher immer wieder auf frischer Tat zu erwischen.