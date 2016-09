Verschwendung an der Tagesordnung

Die Armut soll bekämpft, hungernden Einwohnern geholfen und weitere Staatseinnahmen gefunden werden. Dafür braucht man Geld, viel Geld. Bei diesen Vorhaben fragt sich der Bürger, warum er tief in die Tasche greifen soll oder muss, wenn auf der anderen Seite nicht nur staatliche Zeit, Ausrüstung und Finanzen verschwendet werden, sondern auch die der Einwohner. Wie ist es sonst zu erklären, dass unzählige Personen als Geschädigte, Zeugen, Übersetzer, Angeklagte oder Verteidiger zu Gerichtsterminen erscheinen müssen, um dann festzustellen, dass der Staatsanwalt oder der Richter im Urlaub, auf Fortbildung, bei einem Workshop oder krank ist? Kann in den meisten Fällen dies nicht rechtzeitig den Betroffenen mitgeteilt werden, damit sie ihre Zeit und Geld nützlich einsetzen können? Wer kommt für die verlorene Zeit und Einnahmen des Privatmannes auf? Im Falle von unnötigen Reisen, Einsätzen und unproduktiver Zeit der Staatsdiener muss am Ende auch der Steuerzahler aufkommen.

Diese Finanzen könnten viel besser bei der Armutsbekämpfung eingesetzt werden, würden manchen Hungerleidenen eine Mahlzeit auf den Tisch bringen und das Finanzministerium in weniger Schwierigkeiten bereiten. Weiterhin frustrierend ist die Tatsache, dass die doppelt geschädigten Personen (Farmer) nicht nur den Verlust ihres Eigentums und die vergeudete Zeit beim Gericht und damit verbundenen Unkosten hinnehmen müssen, sondern auch noch zusehen müssen, wie jene die für die ganze Misere verantwortlich sind, auf Kaution freikommen und ihren kriminellen Taten weiter nachgehen und noch mehr Verluste und Kosten für den Privatsektor und Staat erzeugen.

Dirk Heinrich