Verpflichtung zum Klimaschutz muss warten

Windhoek (fis) • Umweltminister Pohamba Shifeta hat gestern in der Nationalversammlung in aller Kürze über das Pariser Abkommen für den Klimaschutz referiert und dieses zur Ratifizierung empfohlen. Eine Debatte dazu gab es nicht, lediglich zwei kurze Wortmeldungen. So wies Vizefischereiminister Chief Samuel An­kama darauf hin, dass man aus dem globalen Klimafonds einen großen Geldbetrag erwarten könne. Landreformminister Utoni Nujoma schloss sich dem an und fragte: „Wo ist das Geld?“ Außerdem sagte er: „Wir, die Armen, leiden unter einer Dürre, die wir nicht verursacht haben.“

Namibia erwartet aus dem Green Climate Fund rund 33 Milliarden US-Dollar für die Reduzierung des CO2-Ausstoßes im eigenen Land sowie für den Umgang mit den Folgen des Klimawandels, der von den Industrienationen verursacht wurde. Die Debatte ist auf kommenden Dienstag verschoben worden.