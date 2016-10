Verpasste Bildungs-Chancen

Namibische Eltern, deren Kinder die 10. und 12. Klasse besuchen, fürchten die nächsten drei Monate mindestens so sehr wie ihre Kinder. Diese Prüfungen sind in Namibia eine Messerklinge, die ohnehin viel Sorge bereitet, denn wer sein Examen nicht schafft, darf kaum mit einem weiteren Anlauf im nächsten Jahr rechnen; kein Platz! Da ist ein anstehender Arbeitsausstand der Pädagogen kein Beruhigungsmittel. Bildungsministerin Katrina Hanse-Himarwa scheint diesen Konflikt allerdings gar nicht so richtig zu begreifen, oder anerkennen zu wollen. Mit den einfachen Ankündigungen, dass die Regierung kein Geld für Gehaltserhöhungen habe, und streikende Lehrer kein Gehalt erwarten dürfen, damit ist das Problem weder bewältigt, noch aus dem Leben geschafft.



Desto erschreckender ist die Abwesenheit irgendeines analytischen Verständnisses, wenn die Ministerin bei einer Kampagne, ohne Denkpause die Lehrerschaft auffordert, sich in der anstehenden Examenszeit für die Kinder einzusetzen und prompt Statistiken von sich gibt, die darauf abzielen, dem Bürger die wachsende Zahl der teilnehmenden Schüler vor Augen zu führen. Sie scheint gar nicht begriffen zu haben, dass mehr als 23% der knapp 50 000 Klasse-10-Prüfungsteilnehmer dieses Examen nebenbei schreiben, also nach aller Wahrscheinlichkeit Kinder sind, die es beim ersten Mal nicht geschafft haben und keine Chance zur Wiederholung an einer Schule bekommen. Im Falle der Zwölftklässler „Ordinary-Level“, sind es beinahe 59% der 51 120 Prüfungsteilnehmer! Hauptsächlich Jugendliche, die nicht nochmals zurück zur Schule durften. Die Schüler haben die erste Chance verpasst und der Staat macht es genauso!



Frank Steffen