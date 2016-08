Vermeintliche Separatisten verlieren Anwalt

Angeklagte entpflichten Verteidiger – Suche nach neuem Rechtsvertreter verzögert Prozess

Der Verteidiger der sieben verbleibenden Angeklagten, Norman Tjombe (rechts), berät sich bei einem früheren Verhandlungstermin mit seinen Mandanten, die ihm nun das Vertrauen entzogen haben. Foto: Marc Springer

Windhoek (ms) – Die sieben mutmaßlichen Caprivi-Separatisten, die nach eigener Darstellung aus Botswana verschleppt und nach Namibia entführt wurden, werden sich mit einem neuen Verteidiger der Neuauflage ihres Prozesses stellen müssen, nachdem sie ihren Anwalt Norman Tjombe entpflichtet haben.



Bei einer Vorverhandlung teilte jener Richter Shafimana Ueitele gestern mit, dass ihm die Angeklagten das Vertrauen entzogen hätten, wollte dafür aber mit Hinweis auf seiner Verschwiegenheitspflicht keine Gründe nennen. Beobachter werten die Entlassung als Reaktion darauf, dass die Beschuldigten vor kurzem mit einem Antrag auf vorzeitigen Freispruch gescheitert sind.



Das Ende sämtlicher damit verbundenen Hoffnungen ergibt sich aus einem Urteil des Obersten Gerichts, das der hiesigen Justiz formal juristische Rechtsgewalt über die Angeklagten erteilt. Diese hatten argumentiert, sie seien widerrechtlich von namibischen Polizisten, Soldaten, Sicherheitskräften oder Agenten in Botswana verhaftet und von dort nach Namibia gebracht worden.



Die Schlussfolgerung, wonach hiesige Gerichte keine Handhabe gegen sie hätten und folglich ihre sofortige Freilassung geboten sei, hatte das Oberste Gericht mit der Begründung verworfen, die Beschuldigten seien von der hiesigen Polizei nicht in Botswana verhaftet, sondern lediglich an der Grenze in Empfang genommen worden. Als einziger der ursprünglich acht Antragsteller war der Beschuldigte Boster Mubuyaeta Samuele erfolgreich, weil er laut Oberstem Gericht tatsächlich aus Botswana verschleppt wurde.