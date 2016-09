Verkehrsunfälle häufen sich

0

Windhoek (ms) • Die Polizei hat am Wochenende vier Verkehrsunfälle protokolliert, bei denen Menschen getötet oder verletzt wurden.

Wie Polizeisprecher Slogan Ma­theus am Sonntag bekannt gab, hätten sich zwei der Unglücke am Samstag auf der Trans-Caprivi-Fernstraße ereignet. Bei dem ersten davon sei der 25-jährige Fahrzeugführer Nauyoma Poroto Simon und der 27-jährige Insasse Ekandjo Sigberth Imbili getötet und ein weiterer Passagier verletzt worden, als der Fahrer gegen 14.30 Uhr nahe der Ortschaft Mashare die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sich dieser überschlagen habe.

Wenige Zeit später habe den Fahrer Andrew Jacob Siwombe (32) gegen 16.00 Uhr auf derselben Straße unweit der Niederlassung Sun City Location dasselbe Schicksal ereilt, als sich sein Wagen überschlagen und er wenig später im Krankenhaus in Rundu den dabei erlittenen Verletzungen erlegen sei. Drei weitere Insassen hätten bei dem Unglück leichte Verletzungen davongetragen.

Matheus gab ferner bekannt, dass sich am Samstag gegen 7.00 Uhr ein VW Citi Golf auf der Schotter-Straße in Richtung Köes überschlagen habe. Dabei sei der angeblich alkoholisierte Fahrzeugführer und sein einziger Mitfahrer schwer verletzt worden. Bereits am Freitag seien drei Insassen eines Polo Vivo leicht verletzt worden, als sie sich von Windhoek kommend rund 15 Kilometer außerhalb von Rehoboth in ihrem Wagen überschlagen hätten.