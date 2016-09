Verantwortung übernehmen

Während in der Kunene-Region Namibias der Mensch-Tier-Konflikt auf die Spitze getrieben wird und sich Privatpersonen gegenüberstehen, da auf der einen Seite Kommunal- und Subsistenzfarmer ihr weniges Vieh an Löwen verlieren und auf der anderen Seite Betreiber von Tourismusunternehmen und Tierschützer versuchen das Problem zu lösen, sitzen die der Minister, Staatssekretär und andere in Paris und versuchen, den Klimawandel aufzuhalten. Andere Verantwortliche des Ministeriums sind zwar im Lande, aber in ihren Büros und genießen den Feiertag zu Hause. Schon in der vergangenen Woche bemängelten Vertreter von kommunalen Hegegebieten und von Nicht-Regierungsorganisationen, dass nur ein Naturschutzbeamter zu dem wichtigen Treffen in Palmwag gekommen war, kaum etwas sagte, von den aktuellen Problemen hörte, sich nicht darum kümmerte und zurück in sein Büro bzw. nach Hause fuhr. Um das Löwenproblem kümmerten sich wieder einmal Privatunternehmen und –personen. Vor einigen Monaten wurde es einem Forscher nach Kritik am Umweltministerium verboten, sich in Mensch-Tierkonflikte einzumischen, und wenn, dann nur nach Absprache mit dem Umweltministerium. Wer trägt eigentlich nun die Verantwortung? Wer tut etwas und versucht Lösungen zu finden? Sollte das Umweltministerium nicht an der Spitze stehen? Warum werden die Fälle der jüngsten Vergangenheit nicht untersucht, bei denen Löwen getötet wurden? Ist es dem Naturschutz egal, das Gift eingesetzt wird, obwohl dies gesetzlich verboten ist? Es hat den Anschein, dass das Umweltministerium sich aus der Verantwortung zieht, aber gleichzeitig Privatpersonen, die die Verantwortung übernehmen wollen, einschränken will. Auf diese Art und Weise werden weder die Mensch-Tier-Konflikte gelöst, noch die Geschädigten zufriedengestellt und keineswegs nachhaltiger Naturschutz betrieben. International versucht sich Namibia als verantwortungsvoll und als afrikanisches Beispiel des erfolgreichen Naturschutzes und besorgten Umweltschützers darzustellen, aber zu Hause fehlt es an Transparenz, an Verantwortung, an Kompetenz und an Zusammenarbeit. Millionen Namibia-Dollar wurden ausgegeben, um Tiere in u.a. dem Etoscha-Nationalpark zu fangen, in extra dafür errichtete Bomas in Quarantäne zu stellen und sie schließlich nach Kuba zu fliegen. Ein Geschenk an Kuba, derweil für hiesige Forschung kaum Finanzen vorhanden sind und die Mensch-Tier-Konflikte nicht gelöst werden können. Jeder muss seinen kleinen Beitrag leisten: der Kommunalfarmer, der kommerzielle Farmer, der Tierschützer, der Lodge-Eigentümer und das Umweltministerium. Es kann nicht sein, dass sich einer aus der Verantwortung zieht, andere nur darauf warten, dass die anderen ihnen helfen und wieder andere versuchen, die Lösungen zu finden. Jeder muss Verantwortung übernehmen, jeder einen Teil beitragen, jeder einen Vorteil daraus ziehen und das Umweltministerium sollte als gutes und kompetentes Beispiel vorangehen. Dirk Heinrich