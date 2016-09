Veldbrand nordwestlich von Windhoek

Montagnachmittag ist auf der Farm Ongos nordwestlich von Windhoek ein Feuer ausgebrochen, das bis zum gestrigen Redaktionsschluss noch nicht gelöscht werden konnte. Laut Henner Garbade von der Nachbarfarm Onduno ist das Feuer in der Nähe des Farmhauses von einem Ongos-Anteilseigner entfacht worden, der Grund bleibt zunächst jedoch unklar. „Es sind sicherlich schon 4000 Hektar Weide abgebrannt“, so Garbade, der gemeinsam mit weiteren Farmern gegen den Brand ankämpft. Laut Ulf Tubbesing von Ongos ist auch die Windhoeker Feuerwehr ausgerückt und hat „extrem motiviert“ bis in die späten Abendstunden gearbeitet. Problematisch sei jedoch, dass die neuen Eigentümer auf dem Gelände keine Straßen errichten würden, wodurch das Gebiet für Maßnahmen wie Gegenfeuer nur schwer zugänglich sei. Auch der sich ständig drehende Wind mache die Löscharbeiten äußert mühsam. Derzeit ziehe das Feuer, welches bereits die Grenze zum Daan-Viljoen-Wildreservat erreicht habe, in südwestliche Richtung. Foto: Henner Garbade