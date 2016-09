Vater vergeht sich an Tochter

Windhoek (ms) - Ungeachtet wiederholter Appelle, zahlreicher Konferenzen, abschreckender Haftstrafen und neuer Gesetze, reißt die Welle der Gewalt an Frauen und Kindern nicht ab.

So hat Polizeisprecher Slogan Matheus am Sonntag erneut von drei Vergewaltigungen berichtet, bei denen ein Opfer angeblich vom leiblichen Vater missbraucht wurde. Dabei soll sich ein 37-jähriger Bewohner der Ortschaft Matibelelo im Bezirk Shifua an seiner 11-jährigen Tochter vergangen haben, während deren Mutter in Sambia war.



Als die Frau des Verdächtigen am vergangenen Freitag zurückkehrte, wurde sie Matheus zufolge von der Tochter auf den Übergriff hingewiesen und habe die Polizei verständigt. Der vermeintliche Vergewaltiger habe darauf hin die Flucht ergriffen, sei jedoch am Samstag verhaftet worden und am Montag vor Gericht in Katima Mulilo erschienen.