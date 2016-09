Urteilsverkündigung soll am Freitag erfolgen - Chinesen weiter in Haft

Die drei Chinesen Li Xiaoliang (links), Li Zhibing (2.v.l.) und Pu Yuexin (2.v.r.), die seit März 2014 in Haft sitzen und der im Mai 2015 festgenommene Wang Hui (rechts)müssen sich weitere drei Tage gedulden, nachdem die Urteilsverkündung zum vierten Mal vertagt wurde. Richterin Alexis Dierggardt teilte den vier mutmaßlichen Schmugglern von 14 Nasenhörnern und einem Leopardenfell , ihrem Verteidiger Orben Sibeya und Staatsanwalt Simba Nduna gestern Morgen im Regionalgericht in Katutura mit, dass das Urteil und die Urteilsbegründung fertig seien, sie dies jedoch erst am Freitag dieser Woche verkünden werde. Das Urteil wird mit Spannung erwartet, da Li Zhibing sich für schuldig bekannt hat und jegliche Aussagen verweigerte, derweil seine Mitangeklagten ihn belasteten. Der Staat versuchte zu beweisen, dass alle vier Männer beteiligt waren (AZ berichtete). Foto: Dirk Heinrich