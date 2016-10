Unermüdlicher Einsatz für Bildung in Namibia

Dr. Dieter Poschardt hat durch sein Engagement viele Spender für die Renovierung der Martin-Luther-Oberschule (MLH) bei Okombahe, in der Erongo-Region gefunden. Aufmerksam auf die Schule wurde er durch sein Vermittlungsprojekt, bei dem Lehramt-Studenten aus Deutschland, wie aktuell Sophie Meister (l.) eine Zeitlang an namibischen Schulen unterrichten. Mit viel Musik bereiteten die Schüler bei den Gästen gute Laune. Für ihre Präsentationen ließen sie sich immer wieder neue Formationen einfallen. Als Dank für den Einsatz von Poschardt, brachten die Schüler ein vielseitiges Programm auf die Bühne. Dabei wurden auch Passagen auf deutsch vorgetragen, bei denen ein Spickzettel half. Meriam Kambala und Natasha Karizembi (v.l.n.r.) vor dem Mädchen-Schülerheim, das sie seit der Renovierung liebevoll Hotel nennen. Die sanitären Anlagen wurden hier ebenso wie die Schlafräume auf Vordermann gebracht. Secilia Iiyambo, Lydia Kasheghe und Taimi Nisshind berichteten Corinna Burth vom Goethe-Institut über die positiven Wandlungen durch die Renovierung. Ausreichend Geschirr wurde ebenfalls angeschafft, sodass das Essen nun auch mit ins Zimmer genommen werden kann. Das bunte Bühnenprogramm der Schüler bestand auch aus einigen Tanzeinlagen, die das gesamte Publikum zum Mitklatschen und Anfeuern anregte. Fotos: Nina Külbs Seit einigen Jahren besteht zwischen MLH und der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Lünen, Nordrhein Westfalen, eine Partnerschaft, bei der sich die Schüler gegenseitig besuchen.

Dr. Dieter Poschardt ist ein Machertyp. Um das herauszufinden, reichen schon wenige Augenblicke mit dem 74-jährigen Deutschen, der auf der Fahrt von Windhoek zur Martin-Luther-Oberschule (MLH) bei Okombahe in der Erongo-Region so viele spannende Geschichten erzählt, dass sofort klar wird: Er fackelt nicht lange. Mit dieser Eigenschaft hat Poschardt über Jahrzehnte vielen Bedürftigen geholfen und sich weltweit so sehr für Bildung stark gemacht, dass ihm 2013 das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde.



Den namibischen Bildungszweig hat Poschardt vor allem durch die Vermittlung von Lehramt-Studenten aus Deutschland unterstützt. Erst vor kurzem hat er das Projekt, welches 1998 begann, an die nachfolgende Generation abgegeben. Und trotzdem ist er nach wie vor mit Herzblut dabei – so bietet er ohne zu zögern einer der freiwilligen Lehramt-Studentinnen, die wir zufällig in Omaruru treffen, an, ihre Abschlussarbeit trotz seines Ruhestands zu betreuen und zu korrigieren.



Doch damit nicht genug. Das Lehrer-Projekt hat einen weiteren Stein ins Rollen gebracht. Als Poschardt im Rahmen dieses Vermittlungsprogramms die Martin-Luther-Oberschule vor einigen Jahren besuchte und ihren heruntergekommenen Zustand sah, war ihm sofort klar: Hier muss etwas getan werden. Also begab er sich auf die Suche nach einem Spender und ließ nicht locker, bis er fündig wurde: Schließlich unterstützte die Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“ die notwendigen Renovierungsarbeiten mit 115000 Euro (ca. 1,75 Millionen N$). Finanziert wurden damit Reparaturen in den vorhandenen Klassenzimmern sowie in den Schülerheimen, der Bau eines „Deutschen Klassenzimmers“ und der Kauf von Küchen- und Schülerheim-Ausstattung.



„Dieses Geld stammt nicht von uns, wir müssen mit den erworbenen Sachen also sehr bedacht umgehen“, ermahnt MLH-Direktor Israel Mavenjono bei dem Dankesfest die 242 Schüler, die als Zeichen ihrer Anerkennung ein vielseitiges Programm für die Ehrengäste vorbereitet hatten. Neben Poschardt ist auch Corinna Burth, Leiterin der Bildungskoorperationen am Goethe-Institut Windhoek, dabei, denn die MLH ist seit 2008 auch Teil der Initiative PASCH (Schulen: Partner der Zukunft), die weltweit Schulen, an denen Deutsch unterrichtet wird, verbindet. Und die MLH ist tatsächlich die einzige staatliche Schule in Namibia, an der Deutsch als Fremdsprache (DaF) verpflichtend ist.



Das rund zweistündige Programm, das hauptsächlich von den Schülern gestaltet wurde, die mit viel Abwechslung Gesang, Tanz und Theater auf die Bühne bringen, nimmt Poschardt ebenso begeistert auf, wie die anschließende Tour durch die renovierten Gebäude. Und selbst vor dem 40-seitigen Bericht, den „Ein Herz für Kinder“ nun noch erwartet, schreckt er nicht zurück. Denn der Wille, der in ihm steckt, scheint ihn nach all dieser Zeit nur noch mehr zu beflügeln.



Nina Külbs