Tweya wandelt Rede ab

Windhoek (hf) • Von einer scharf formulierten Rede über angebliche­ Vergehen der Medien Mitte­ August, wonach ein staatliches Kontrollorgan­ erforderlich sei, ist Informationsminister Tjekero Tweya gestern deutlich abgewichen. Er profiliert sich jetzt als Vorkämpfer für ein Informationsgesetz (Access to Information Act), das Staatsbeamte verpflichten soll, relevante Information herauszugeben, eine Rechenschaftspflicht, die schon besteht, die aber ohne gesetzliches Rahmenwerk nicht einklagbar ist. In vielen Ministerien ist es üblich, bei telefonischen Nachfragen schriftliche Fragen anzufordern, die meist­ens nicht oder nur sehr schleppend beantwortet werden.



Nachdem die Rede Tweyas vergangene Woche in Umlauf gekommen war, hat sich Geingobs Staatshaus durch seinen Sprecher Albertus ­Aoxamub sofort von dessen Aussage distanziert, dass ein Kontrollorgan für „unartige“ Medien eingestellt werden soll. Tweya hat sich nun seinerseits vom Image distanziert, dass er ein „Medienschreck“ sei. Im ­Gegenteil, er bemühe sich persönlich, um den Entwurf des Informationsgesetzes, das die Informationsmeldepflicht gegenüber der Presse festschreiben soll. In seinem gestrigen Pressegespräch mit lokalen Redakteuren, assistiert durch seinen Sonderberater Mvula Nangoloh, hat der Minister die amtliche Verpflichtung der Meinungs- und Pressefreiheit der namibischen Verfassung hervor­gehoben, aber ebenso unter Hinweis auf den darauf folgenden einschränkenden Paragraphen betont, dass die Medien bei Verletzung des Medienethos mit „ernsten Konsequenzen“ zu rechnen hätten, die in der Verfassung in Artikel 21 (2) angedeutet werden.



Tweya hat sich nach seiner gestrigen­ Erklärung einer lebhaften ­Diskussion mit den Medien gestellt, hat dabei jedoch konkrete Fragen unbeantwortet gelassen, zum Beispiel – obwohl danach gefragt - hat er keinen einzigen konkreten Fall des „Medienvergehens“ und „Medienmissbrauchs“ während der vergangenen 26 Jahre genannt, obwohl seine Erklärung pauschal von „vielen Verstößen“ spricht.