Täter von Bewohnern gefasst

Windhoek/Uis (nik) – Ein 34-Jähriger hat laut namibischer Polizei (NamPol) am Freitag ein siebenjähriges Mädchen in Uis in ein Flussbett gezerrt und dort vergewaltigt. Die Tat habe sich laut Bericht gegen 21 Uhr zugetragen, der Verdächtige sei anschließend geflohen. Als die Polizei den Tatort inspiziert habe und die Suche nach dem Flüchtigen aufnehmen wollte, sei bei den Beamten eine weitere Beschwerde eingegangen – so habe sich ein weiterer Vorfall in der gleichen Straße ereignet, bei dem ein Mann ein achtjähriges Mädchen gepackt und ihr den Mund zugehalten habe, um sie in Richtung Flussbett zu zerren. Aufmerksame Anwohner hätten ihn jedoch verfolgt, zu fassen bekommen und zur Polizeistation gebracht. Wie sich dort herausstellte, habe es sich um den gleichen Mann gehandelt. Der Verdächtige sei bis zu seinem Gerichtstermin gestern in Untersuchungshaft geblieben.