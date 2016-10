„Tschüss, Schule!" – DHPS-Schüler verabschiedet sich mit Kunstobjekt

Schüler Sebastian Fechter hat mir seiner Abiturarbeit im Fach Kunst der Deutschen Höheren Privatschule Windhoek (DHPS) ein besonderes Abschiedsgeschenk bereitet. Die Vanitas-Skulptur mit dem Titel „Tschüss, Schule!“ schmückt seit ein paar Wochen den Eingang der Schulaula und hat schon den ein oder anderen Blick auf sich gezogen. Vanitas bedeutet „Vergänglichkeit“ und Symbole wie Totenschädel, erlöschende Kerzen, Sanduhren und verwelkte Blumen sollen an die Endlichkeit des Lebens und der irdischen Güter erinnern. „Diese charakteristischen Vanitas-Requisiten habe ich in meine Skulptur mit aufgenommen“, erklärt Fechter. „Die Zahnräder (wie die einer Uhr), die verwelkten Blumen und die Tierschädel, montiert auf einen Untersatz, der das Kunstwerk im Wind drehen lässt, stellen dar, dass Zeit vergänglich ist.“ So geht auch die Schulzeit vorbei – für Fechter und seine Klassenkameraden endet sie am 29. Oktober 2016 mit der Abiturabschlussfeier. Foto: DHPS