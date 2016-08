Trotz guter Leistung Quali verpasst

Nationalspielerinnen Coleman und Adams scheitern im letzten Gruppenspiel

Nationalmannschaftskollegin Thomalina Adams hatte ebenfalls in der Qualifikation zur Champions League drei Auftritte an der Seite von Coleman. Dabei machte die 23-Jährige ebenso wie die Teamgefährtin zwei Tore. Fotos: Olaf Mueller/Archiv Zenatha Coleman hier im Einsatz beim COSAFA Cup 2014 für und in Namibia hat bei ihren ersten Champions League Spielen, bei denen die 22-Jährige für Gintra Universitetas aus Litauen auflief, überzeugt.

Windhoek/Šiauliai

Die namibische Fußballspielerin Zenatha Coleman ist mit ihrem Verein Gintra Universitetas aus Litauen in der Qualifizierungsrunde zur Champions League ausgeschieden. Die letzte Gruppenpartie verlor die 22-Jährige und ihr Team 0:3 gegen den FC BIIK-Kazygurt aus Kasachstan.



Die Kasachinnen sicherten sich damit dem Sieg der Gruppe 7 mit neuen Punkten vor der namibischen Nationalspielerin und ihrer Mannschaft. Nur die Erstplatzierten qualifizieren sich für die nächste Runde.



Gintra Universitetas hatten in der Gruppenphase gegen den moldawischen Klub ARF Criuleni einen 13:0 Kantersieg eingefahren, zu dem Coleman zwei Tore beisteuerte. Außerdem spielten noch die Wexford Youths aus der Republik Irland in der Gruppe. Die Irinnen wurden Dritte und Criuleni belegte den letzten Platz. Wexford hatte gegen die Litauerinnen mit 1:2 verloren. Neben der Mittelfeldspielerin wurde auch die Nationalmannschafts-Gefährtin Thomalina Adams in allen drei Gruppenspielen eingesetzt. Die in Lüderitz geborene 23-Jährige steuerte ebenfalls zwei Treffer bei. Die Nationalspielerin wurde in allen drei Partien eingewechselt.

Trotz des Ausscheidens war Coleman sichtlich beeindruckt „Fußball in der Champions League ist eine wahre Herausforderung. Ich bereue keinen einzigen Moment. Ich habe gute Spiele abgeliefert und bin sehr zufrieden mit meiner Leistung", sagte die in Keetmanshoop geborene Fußballspielerin



Damit hat sich die 22-Jährige, die insgeheim gehofft hatte, gegen die Top Teams aus Europa spielen zu können, für den Klub aus Litauen mehr als nur empfohlen. Jetzt geht es zurück in den Baltik-Staat, um dort die Liga zu beenden. Danach tritt Coleman im September die Heimreise an. Gintra Universitetas hatte bereits ein Interesse für eine nächste Spielzeit angekündigt. Vielleicht folgen ja noch weitere Offerten.

Die qualifizierten Teams für die Runde der letzten 32: Apollon (Griechenland), Minsk (Weißrussland), Breidablik (Island), Medyk Konin (Polen), Zürich (Schweiz), Sarajevo (Bosnien & Herzegowina), Avaldsnes (Norwegen) und Twente (Niederlande), Wolfsburg (Deutschland); FC Rosengård (Schweden); Paris Saint-Germain (Frankreich); Fortuna Hjørring (Dänemark); Brøndby IF (Dänemark); Barcelona (Spanien); Rossiyanka (Russland); Glasgow City FC (Schottland); Sparta Prag (Tschechien); Bayern München (Deutschland); Zvezda-2005 (Russland); Brescia (Italien); Verona (Italien); Slavia Prag (Tschechien); Chelsea (England); Eskilstuna United (Schweden); LSK Kvinner (Norwegen); ­St. Pölten (Österreich); Manchester City (England); Athletic Club (Spanien); Sturm Graz (Österreich); und Hibernian (Schottland).