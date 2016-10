Trauer um Politveteran: Abschied von Hidipo Hamutenya

Altpolitiker Hidipo Hamutenya ist am Donnerstag im Alter von 77 Jahren gestorben. Das Bild zeigt ihn im Januar 2014, als er nach der Registrierung für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen eine neue Wählerkarte in Empfang genommen hat. Foto: Dirk Heinrich

Windhoek (fis) - Zwei Monate nach seinem Zusammenbruch ist der namibische Altpolitiker Hidipo Hamutenya jetzt gestorben. Er wurde 77 Jahre alt. In ersten Reaktionen wurde sein Wirken parteiübergreifend gewürdigt.



Zur Schweigeminute erhoben sich gestern Nachmittag in Windhoek die Mitglieder der Nationalversammlung. Der Speaker des Hauses, Prof. Peter Katjavivi, führte einige Stationen aus dem Leben von Hamutenya auf und nannte ihn einen „engagierten Gefährten und Politveteran, der immens zu Freiheit und Unabhängigkeit Namibias beigetragen hat“. Katjavivi erinnerte daran, dass Hamutenya die Partei Rally for Democracy (RDP) gegründet hat und deren erster Präsident wurde, und danach „weiterhin einen bedeutenden Beitrag zur politischen Landschaft des Landes als führender Oppositionspolitiker geleistet hat“.



Am frühen Abend veröffentlichte das Staatshaus die kurze Kondolenzbotschaft von Präsident Hage Geingob, der der Familie sein Beileid im Namen der Nation, der SWAPO und seiner selbst aussprach. „Ich habe einen persönlichen Kameraden verloren, mit dem ich aufgewachsen bin. Namibia hat einen von denen verloren, die zum Kampf und zur erreichten Unabhängigkeit beigetragen haben“, so das Staatsoberhaupt. Die Details der Beisetzung sollen „bald angekündigt“ werden, führte er aus. Das Staatshaus ließ gestern die Medienanfrage nach einem Staatsbegräbnis für Hamutenya unbeantwortet.



Als „lebende Legende“ wurde Hamutenya von der Oppositionspartei DTA gewürdigt. Man trauere um einen „Pionier von Namibias Unabhängigkeit und Demokratie“, erklärte DTA-Präsident McHenry McMxyHenryhenry Venaani schriftlich. Alles, was Hamutenya „geopfert und für dieses Land getan hat, wird niemals vergessen“, so der Politiker.



Hidipo Hamutenya wurde 1939 in Odibo (Ohangwena-Region) geboren, ging mit 22 Jahren nach Tansania ins Exil, studierte später in den USA und war an den Verhandlungen der SWAPO mit den UN zur Resolution 435 beteiligt. Nach der Unabhängigkeit diente er zunächst als Informationsminister, später als Handelsminister und dann als Außenminister, bis er 2004 von Präsident Sam Nujoma geschasst wurde. Hamutenya war 2008 Mitgründer der Partei RDP, von der er sich aber 2015 verabschiedete und sich dann wieder der SWAPO anschloss.



Im August war Hamutenya während eines Besuchs im Norden des Landes zusammengebrochen und ins Koma gefallen, aus dem er nicht mehr aufwachte. Er war in einem Privatkrankenhaus in Windhoek untergebracht, wo er am frühen Donnerstagmorgen verstorben ist.