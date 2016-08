Transparenz verlangt, keine Ausflüchte

Betr.: „Wassernot in Omaruru“

Es liegt mir fern, jemandem Unwahrheit zu unterstellen. Dennoch darf man durchaus der „Wassernot" in Omaruru mit einem Stirnrunzeln begegnen. Wenn mein Hund beim Spaziergang im Rivier scharrt, wird es nach ca. 15 cm schon feucht. Nun ist der Hund, zugegeben, kein Hydrologe, aber ich bin sehr verleitet, dem aus zuverlässigen Kreisen stammenden Vorwurf des Missmanagements, bzw. der unsachgemäßen Wartung der Wasserpumpen, Gedankenspielraum einzuräumen. Wäre toll, wenn es darüber Transparenz gäbe und nicht nur Ausflüchte seitens der zuständigen Behörde. Leider wird man nie erfahren, ob ich mich irre, wir schlucken halt weiter, was man uns unterbreitet, auch wenn es nun mal kein Wasser ist.

Renate Arzt