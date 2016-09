Transparenz oder nur Augenwischerei

Die Polizei feiert zusammen mit der Naturschutzbehörde Erfolge in der Bekämpfung gegen die Wilderei. Die Polizei hat die Kontrolle über die Sicherheit in Nationalparks übernommen, nachdem eine große Zahl an Nashörnern aber auch Elefanten den Wilderern zum Opfer gefallen sind. Kaum wägt sich vor allem das Ministerium für Umwelt und Tourismus auf der Zielgeraden im Kampf gegen die Wilderei, dann werden weitere Kadaver, viele davon schon recht alt, entdeckt. Der Jubel erhält einen mächtigen Dämpfer.



Jetzt will sich Namibia wieder bei der IUCN und CITES für eine Quote für die nachhaltige Nutzung von Nashörnern und Elefanten bewerben sowie den Verkauf von Elfenbein. Seit Jahren hält sich das Ministerium trotz mehrerer Nachfragen bedeckt, wie und wo sie das Geld aus dem Verkauf zweier von dem Washingtoner Artenschutzabkommen genehmigten Elfenbeinversteigerungen für den Schutz von Elefanten angewendet hat.



Namibia brüstet sich, dass es die Wilderei unter Kontrolle habe und die Elefantenbestände zunehmen. Der Bestand der einzigartigen sich der Wüste angepassten Elefanten nimmt ab und das Umweltministerium hüllt sich in Schweigen. Die Elefantenbestände im Nordosten des Landes können nicht als stabil oder erhöht bezeichnet werden, da die Dickhäuter grenzüberschreitend umherwandern und noch nie in allen fünf betroffenen Ländern gleichzeitig gezählt wurden.



Es ist höchste Zeit, dass transparent und wissenschaftlich vorgegangen wird, bevor die Weltgemeinschaft mit Augenwischerei um ihre Stimme gebeten wird. Es geht an erster Stelle um die Tiere und die Umwelt, dann um die nachhaltige Nutzung und die Vorteile für die Gemeinschaften, nicht andersherum. Wir haben nur eine Umwelt!



Dirk Heinrich