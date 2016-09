Tragödie auf der B2

Windhoek (fis) – Bei zwei Verkehrsunfällen auf der Fernstraße B2 sind heute binnen fünf Stunden sechs Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Verkehrsunfallfonds MVA Fund am Abend mit und sprach von einer „Tragödie“. Den Familien sprach der Fonds sein tiefes Beileid aus und versicherte den Angehörigen zudem, dass er ihnen in dieser schweren Zeit beistehen werde. Überdies appellierte der MVA-Fonds an die Öffentlichkeit, im Verkehr stets große Umsicht walten zu lassen, um die Straßen noch sicherer zu machen. Laut AZ-Informationen hatte sich der erste Unfall in den frühen Morgenstunden bei Karibib ereignet und drei Menschen in den Tod gerissen.