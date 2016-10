Touristen in Windhoek beraubt

Windhoek (nik) – Vergangene Woche Montag (26. September) wurden zwei französische Touristen in der Etoshastraße im Windhoeker Stadtteil Eros ausgeraubt. Wie die Stadtpolizei bekanntgab, hatten die beiden Opfer gegen 19.30 Uhr den Fahrer sowie dessen Beifahrer eines weißen VW-Golfs nach dem Weg gefragt, woraufhin diese die beiden Franzosen überfallen und deren Taschen inklusive Ausweise sowie Wertsachen in Höhe von etwa 20000 N$ gestohlen hätten. Waffen seien nicht verwendet worden. Laut Polizei ist das Kennzeichen des Fahrzeugs nicht registriert. Die Täter seien nach wie vor auf der Flucht, die Touristen hätten Anzeige erstattet.



Im Zusammenhang mit diesem Fall sprach die Windhoeker Stadtpolizei ihre Besorgnis über die Anzahl der Raubüberfälle in der vergangenen Woche aus. Sie nannte dabei zwei weitere Vorfälle, bei denen einer Frau ein Mobiltelefon entwendet sowie einer weiteren Dame die Handtasche geklaut worden sei.



Besonders betroffen seien Menschen, die eine „große Summe Bargeld“ in der Öffentlichkeit zur Show stellten sowie einzelne Passanten in abgelegenen Gegenden. Daher rufe die Polizei dazu auf, grundsätzlich nur so viel Geld mitzunehmen, wie für die geplanten Aktivitäten benötigt werde.