Tigers gegen Stars

Supercup mit spannenden Vorzeichen

Die namibischen Spitzenvereine Tigers und African Stars treffen am morgigen Samstag im Finale des jährlichen Standard-Bank-Pokals aufeinander. Mit der drohenden Absage des kommenden Ligabetriebs ist das Endspiel die vielleicht letzte Chance für die Kicker, sich in naher Zukunft auf fußballerischem Wege Geld zu verdienen.

Sigrid Tjijorokisa von der Standard Bank (3. v. r.) stellt zusammen mit dem Generalsekretär des namibischen Fußball Verbands Barry Rukoro (3. v. l.) und je einem Spieler der Finalisten das Outfit vor. Foto: Maqonda Ndlovu/NAMPA

Von Arne Putensen

WINDHOEK

Trotz der chaotischen Zustände im namibischen Fußball, die mit dem Sponsoring-Rückzug des Mobilfunk-Anbieters MTC vor rund drei Wochen ihren Höhepunkt erreicht haben (AZ berichtete), hoffte der hiesige Verband (NFA), im Finale des von dem Finanzhaus Standard Bank finanzierten Pokalwettbewerbs morgen um 15 Uhr auf ein Spektakel des Sonderklasse. Zumindest auf Papier können sich die Zuschauer auf ein hochklassiges Duell im Sam-Nujoma-Stadion freuen. Mit dem Tigers FC trifft der aktuelle Premierliga-Champion auf den Titelverteidiger African Stars, die die letzten drei Ausgaben des Prestige-Turniers zu ihren Gun­sten entscheiden konnten. Zudem winkt dem Sieger eine Siegesprämie in Höhe von 500 000 Namibia-Dollar - eine wichtige Einnahme, auf die keiner der beiden momentan verzichten kann. Der Verlierer erhält 200 000 Namibia-Dollar.

Allerdings haben beide Traditionsvereine an der unübersichtlichen Sponsoring-Lage zu nagen. Durch den Ausfall der MTC-Millionen steht die diesjährige Erstliga-Austragung vor dem Aus. Die Vorbereitung beider Mannschaften dürfte von daher nicht optimal verlaufen sein.

Trotz des Titel-Hattricks der Stars sieht Tiger-Coach Brian Isaacs seine Truppe vor dem Duell in der Favoritenrolle. „Wir haben die Stars im vergangenen Monat während des Hage-Geingob-Pokals besiegt und haben daher einen psychologischen Vorteil. Unsere Gegner werden uns aber nichts schenken“, erklärte der Erfolgstrainer in dieser Woche. Sein Kapitän Absalom Iimbondi ergänzte: „Ich verspreche unseren Fans, dass wir sie nicht enttäuschen werden. Wir befinden uns momentan in sehr guter Verfassung.“

Die Spielpraxis spricht jedoch für die „Sterne“, die sich über den K.O.-Modus im August für das Finale qualifiziert haben, während die Tigers als NPL-Sieger für das Endspiel bereits gesetzt waren. Dabei räumte der Verein aus Katutura unter anderem die Mighty Gunners und Tura Magic aus dem Weg. „Unsere Jungs haben im vergangenen Jahr gewonnen und unser Ziel ist es, auch am Samstag erfolgreich zu sein. Es wird ein spektakuläres Endspiel“, versprach der Nationalmannschaftskapitän Ronald Ketjijere, der seit der Winterpause bei den Stars unter Vertrag steht.