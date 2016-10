Tierschmuggler vor Gericht

Lebendes Schuppentier im Tresor versteckt – Fall wieder verschoben

Windhoek (Nampa/dh) - Ein weiteres Mal wurde der Gerichtstermin des 37-jährigen Chrispin Sibitwani, der sich des illegalen Besitzes eines Schuppentieres und zwei Häuten dieser vom Aussterben bedrohten Tierart verantworten muss, verschoben. Der Fall wurde auf den 1. Dezember dieses Jahres verschoben, damit die Polizei ihre Untersuchung fortsetzen, und damit für den Angeklagten Rechtsbeistand geregelt werden könne.



Sibitwani, der auf Kaution von 1500 Namibia-Dollar auf freiem Fuß ist, muss sich auch auf die Anklage des Schmuggels von einem lebenden Schuppentier und Häuten von Schuppentieren verantworten. In einer vorigen Verhandlung hatte sich Sibitwani für nicht schuldig erklärt. Er war am 23. Mai dieses Jahres in einem Bürokomplex festgenommen worden, der von Shimwe Security Company in der Independence-Avenue in Windhoek gemietet wird. Das lebende Schuppentier sei in einem Tresor versteckt gefunden worden und die beiden mit großen harten Schuppen bedeckten Häute von Schuppentieren in einem Maismehlsack. Der Staat wird durch Staatsanwalt Ivann Tjizu vertreten.



Schuppentiere sind in Namibia als geschützte Wildart klassifiziert. Allem Anschein nach werden die Schuppen nach China geschmuggelt, wo sie als Heilmittel gegen Krebs und andere Krankheiten eingesetzt werden. In jüngster Zeit sind zahlreiche Fälle des Schmuggels mit Schuppentieren und deren Produkten bekannt geworden. Es ist nicht bekannt wie viele Exemplare dieser Tiere in Namibia vorkommen. Sehr wenig ist über ihr Verhalten bekannt.