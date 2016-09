Test auf Alkohol am Steuer

Windhoek (nik) – Der Verkehrsunfallfonds (MVA) hat heute über den Aktionsplan für das kommende Wochenende im Rahmen der Verkehrssicherheits-Kampagne „Opotuli“ gesprochen. Der Einsatz mit dem Fokus auf Alkohol am Steuer werde hauptsächlich in Windhoek sowie auf der Straße zwischen der Hauptstadt und Mariental mit einem Schwerpunkt in Rehoboth. Vorgesehen seien stichprobenartige Alkohol- und Fahrzeugkontrollen. Die Kampagne „Opotuli“, was übersetzt „Wir sind hier“ bedeutet, läuft laut Angaben von MVA seit dem 24. Juni und soll noch bis Januar 2017 fortgesetzt werden.