Telefongeld zurückgebracht – Ehrlichkeit belohnt

Windhoek (hf) • „Wie Pilze aus dem Boden“, so vermehrten sich Privatschulen, die sich überhaupt nicht um das erforderliche Antragsverfahren bemühten, erklärt das Bildungsministerium. Das Bildungsgesetz von 2001, Nr. 16, schreibt das genaue Verfahren vor, das Betreiber von Privatschulen zu befolgen haben, bevor eine solche Bildungsstätte anerkannt wird. Laut einer Erklärung des Ministeriums in dieser Woche ist die Anzahl der Privatschulen sehr gestiegen, aber viele Betreiber kümmern sich nicht um formale Anerkennung. Andererseits ist es nicht bekannt, ob die Regierung schon einmal eine nicht-registrierte Bildungsstätte geschlossen hat. Die Erklärung spricht nicht von einer wiederholten Betrugsmasche, dass manche Namibier durch ein Bildungsangebot außer Landes gelockt werden und dann feststellen müssen, dass es gar kein Institut gibt, bei dem sie sich hatten melden sollen. Aber inzwischen haben die Düpierten in der Regel eine nutzlose „Bearbeitungsgebühr“ bezahlt.

Anträge zu Gründung und zum Betrieb eine Privatschule müssen beim jeweiligen Regionaldirektor eingereicht werden, der das Gesuch dann dem Prüfungsrat vorlegt (National Examination, Assessment and Certification Board: NEACB). Antragsteller müssen sich auch den amtlichen Lehrplan beschaffen. Das Regionalbüro informiert am Ende den Antragsteller über das Ergebnis des Gesuchs.

Eine Viertelmillion Zeugnisse nicht abgeholt

Es gibt Hunderttausende von Schulabgängern, die derart „fertig sind mit der Schule“, dass nie nach den Prüfungen von Klasse 10 und Klasse 12 ihr Zeugnis einfach nicht abholen, obwohl sie sich zum Examen hingesetzt haben. Insgesamt liegen in den diversen Prüfungszentren des Landes 250991 Original-Abgangszeugnisse der Klassen 10 und 12 auf Halde, die noch abgeholt werden wollen. Das Ministerium fordert Arbeitgeber und fortbildende Stätten auf, sich bei Bewerbern das Original-Zeugnis vorlegen zu lassen, weil „eine gedruckte Kopie“ keine anerkannte Gültigkeit beanspruchen könne. Die Zeugnisse liegen in der Regel nach Ankündigung in den Medien im April jeden Jahres in den Prüfungszentren aus, wo die Abgänger ihr Examen geschrieben haben. Schulabgänger, die weit weg vom Prüfungszentrum wohnen, können einen Verwandten oder Freund/Freundin beauftragen, das Zeugnis zu holen, vorausgesetzt dass sie sich durch ihr ID ausweisen.