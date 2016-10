Teilnehmerrekord für Cycle Classic steht bevor

Am kommenden Wochenende geht das traditionelle Radrennen „The Namibian Pick n Pay Cycle Classic" über die Bühne. Erstmals werden knapp 1200 Teilnehmer erwartet.

Mitinitiator Danny Meyer (l.) vom Rotary Club Windhoek (RCW) gemeinsam mit Namibia’s RadsportßSensation Raul Costa Seibeb beim „The Namibian Pick n Pay Cycle Classic“ 2015. Frank Schwardmann (hinten v.l.n.r. RCW-Präsident 2015), Tangeni Amupadhi (Reporter, The Namibian) und Norbert Wurm (Pick n Pay) mit Nachwuchsfahrern beim ‘The Namibian Pick n Pay Cycle Classic’ 2015. Frank Schwardmann (RCW-Präsident 2015, l.), Tangeni Amupadhi (Reporter, The Namibian) und Norbert Wurm (Pick n Pay, r.) mit der Siegerin des Frauen-Rennens 2015 (Mountainbike). Radrennen4: The Namibian Pick n Pay Cycle ist das Radsport-Event für die ganze Familie, egal ob jung oder alt. Radrennen 5: Erinnerungen an den Start vor einem Jahr. Fotos: Privat

Es ist wieder soweit: Sonnabend und Sonntagfrüh, jeweils um sieben Uhr, werden insgesamt rund 1200 begeisterte Radfahrer an den verschiedenen Rennen des „The Namibian Pick'n Pay Cycle Classic“ teilnehmen. Los geht es am Sonnabend mit dem Start der Mountainbiker. Um 12.30 Uhr ertönt der Startschuss zum sogenannten „Kiddies Classics“ und am Sonntag ab 7 Uhr folgt das Straßenrennen.



„Das Rennen ist derartig populär, wir mussten die Anmeldefrist bis zum 4. Oktober verlängern. Noch sind nicht alle Anmeldungen registriert, aber für das Straßenrennen sind bereits über 600 Teilnehmer ausgezählt. Wenn wir das Mountainbike-Rennen und die Kiddies Classic dazurechnen, dürfte die Teilnehmerzahl insgesamt bei 1200 liegen. Damit haben wir eine Steigerung von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht“, sagt Danny Meyer vom Hauptorganisator RCW (Rotary Club Windhoek) im Vorfeld der Veranstaltung.



Die Registrierung der Athleten findet auf dem Gelände des Sportklubs Windhoek (SKW) am Freitag, den 7. Oktober zwischen 17 und 19 Uhr statt (sowohl für das Mountainbike- als auch das Straßenrennen). Die Fahrer des Straßenlaufs haben außerdem am Samstag (zwischen 11.30 und 13.30 Uhr) die Möglichkeit, ihre Startnummer abzuholen.



Anmeldungen für das Kinder-Rennen sind am Renntag zwischen 10 und 12 Uhr möglich. Bei der Kids-Veranstaltung geht es in erster Linie darum, Kindern, Anfängern und jungen Nachwuchsfahrern das Radfahren näherzubringen. Dabei sind auch die Eltern und Großeltern herzlich eingeladen, um dem Nachwuchs den vielleicht entscheidenden Anschubser zu geben. Überhaupt sieht sich die Veranstaltung als ein Angebot für die ganze Familie.



Neben den Rennen findet an beiden Tagen auf dem SKW-Gelände auch eine Radsport-Messe statt. Dort werden verschiedenste Anbieter ihre Artikel präsentieren, es gibt Verlosungen, für das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt wie für Kinder-Unterhaltung.



Das Cycle Classic wird von den Windhoeker Rotariern und dem Windhoek Rotary Club sowie dem SKW organisiert.



Ruwen Möller