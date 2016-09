Teenager stirbt nach Stromschlag

Windhoek/Okahenge (cev) – In dem Dorf Okahenge im Norden Namibias ist ein 13-Jähriger durch einen Stromschlag umgekommen. Laut Polizeibericht vom Wochenende handelt es sich bei dem verstorbenen Jungen um Henock Sallatiel.

Das Opfer sei am frühen Abend einen Marula-Baum hinaufgeklettert und dabei mit Kabeln von Strommasten daneben in Berührung gekommen. Der junge Teenager sei vor Ort verstorben. „Die Familienangehörigen sind informiert und die Ermittlungen laufen“, so die Polizei. Das Dorf Okahenge befindet sich in der Region Ohangwena, rund 50 Kilometer südlich von Oshikango, der Grenzortschaft zu Angola.