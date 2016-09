Taxifahrer demonstrieren

Windhoek (ba) – Im Rahmen einer Demonstration von Taxifahrern vor dem Transportministerium in Windhoek ist heute Vormittag eine Petition an den Behördensprecher Werner Januarie überreicht worden. Die Taxifahrer beschweren sich über empfindliche Geldstrafen für Verkehrsdelikte sowie über die hohen Bordsteinkanten in Katutura. Januarie erklärte, dass mindestens 5000 Taxis in der Hauptstadt registriert seien, dass aber bis zu 13000 Taxis auf den Straßen fahren. „Wo kommen diese Taxis her?“, fragte er. Januarie erklärte weiter, dass Taxifahrer ihre Fahrgäste an Taxiständen aufnehmen sollen, wo die Passagiere auch warten sollten.