Tausende Liter frisches Wasser verschwinden den Berg hinunter

Foto: Dirk Heinrich

Unzählige Autofahrer wunderten sich gestern Mittag bei wolkenlosem Himmel mitten im Berufsverkehr über die Wassermassen, die die Hügelstraße neben der Windhoek Oberschule (WHS) herunterschossen, sich in den Sam-Nujoma-Avenue und von dort in den Robert-Mugabe-Avenue ergossen. Etliche Windhoeker waren kurz darauf verärgert, als sie feststellten, dass weiter oberhalb in der Hügelstraße ein Rohrbruch unter dem Bürgersteig für die tausenden Liter Wasser verantwortlich war, die ungenutzt die Straßen hinunterliefen. Angestellte der Windhoeker Stadtverwaltung waren zur Stelle, um die Zufuhr zu schließen, aber es dauerte eine Weile, bis das beschädigte Rohr leergelaufen und weiteres wertvolles Trinkwasser verschwendet wurde. Besonders jetzt, wo die Windhoeker mindestens 40 Prozent ihres Wasserverbrauchs einsparen müssen, da die Staudämme so gut wie leer sind, erhitzt eine derartige nicht beabsichtigte Verschwendung die Gemüter.



