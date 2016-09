Tag der Deutschen Sprache – Ein Sprung ins Ungewisse

Botschafter Schlaga hatte die Presse zu Mittag eingeladen, und sprach bei dieser Gelegenheit über den Informationsaustausch bei einer geschlossenen Runde am Vormittag, an welcher die AGdS und Bildungsministeriumsvertreter, sowie Interessenträger der Otjozondjupa- und Oshikoto-Regionen vertreten waren. Foto: Jana Wall Den Besuchern wurden verschiedene typisch deutsche Gerichte zum Kauf angeboten; neben Erfrischungen gab es Waffeln, Brezeln und Wurst. Sämtliche Aktivitäten wurden maßgeblich in der deutschen Sprache angeboten. Foto: Frank Steffen Bücher stehen in den Regalen einer Bibliothek und werden zugunsten von elektronischen Medien stehengelassen. Der Spagat zwischen Alt und Neu wurde von Celine Ahrens (am Rechner), Laura Jakob (Abenteuerbuch), Michel Freyer (Fussball), Jürgen Eichhoff (Max & Moritz), Sebastian Rust (Duden), Enya Kebbel (Buch, das niemand will), Christian de Schmid (Dictionary), Annika Brockmann (Lehrerin), Flo Bross (Musikbuch), Jojo Motinga (Schülerin), Irja Mücke (Schöner Wohnen), Jana Bajorat (Make -Up) und Mireille Häniche (Bibliothekarin), vorgeführt. Steffen von Hacht, Carmen Schmit und Jos Grensing befanden sich gerade hinter dem Vorhang. Foto: Frank Steffen Während der Kulturshow am Morgen stellte die OSS ihre verschiedenen „Kulturvertreter“ vor. Herero, Nama, Afrikaner und sogar eine Zulu-Tänzerin gaben eine kurze Vorstellung. Foto: Frank Steffen Die deutschen Kinder an der OSS stellen sich in bayerischer Tracht mit kurzem Tanz vor. Aber auch die „Pixi-Mäuse“ des Otjiwarongo Karnevalsvereins traten auf und brachten den Saal mit einem Showtanz in Schwung. Foto: Frank Steffen

Windhoek/Otjiwarongo (ste) - „OSS takes the leap“ verkündete die Schulleiterin der Otjiwarongo-Secondary-School, Rina Goldbeck, als sie am vorigen Mittwoch die anwesenden Gäste zum „Tag der Deutschen Sprache“ willkommen hieß. Dieser Sprung ins Ungewisse war allerdings nicht von der Schule im Alleingang unternommen worden. Die gesamte Schule - mit besonderem Einsatz von Anne Noelle - hatte zusammen mit dem Goethe-Institut - unter der Leitung von Daniel Stoevesandt und seiner stets-bereiten Helferin, Corinna Burth - sowie Jana Wall von der Deutschen Botschaft und Botschafter Christian Schlaga, und vielen weiteren Helfern aus der Otjiwarongo Gemeinschaft, ein umfangreiches Programm ausgerichtet.

Der Botschafter zeigte sich erfreut, dass seine Muttersprache so weites Interesse nach sich zieht: „Es ist höchste Zeit, dass die Botschaft und das Auswärtige Amt eine größere Rolle im Sprachbereich übernehmen. Bei dem zunehmenden Interesse am Fach Deutsch-als-Fremdsprache (DAF), wollen wir gerne diese Entwicklung unterstützen.“ Vorteile bei der Anwendung der deutschen Sprache dürften nicht unterschätzt werden, denn die Sprache sei weltweit verbreitet, weswegen sie international, sowie regional und lokal eine wichtige Verbindung herstellt, meinte er ferner.

Die Resonanz der Gäste war grundsätzlich gut und dies war nicht verwunderlich angesehen der gelungenen Kulturshow, sowie den vielen weiteren Informationsständen und Aktivitäten und der Botschafter war überall zugleich. Vormittags las er den Kindern Märchen vor; mittags nahm er an Bildungsforen, Pressekonferenz und Berufsberatung teil, und am Abend rockte er mit Mine und Edgar Wasser, die zu dieser Gelegenheit aus Deutschland eingeflogen worden waren.