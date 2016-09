Tabellenführer baut Vorsprung aus

Team NUST erkämpft sich mit Sieg gegen CTC-2B Platz zwei des Tableaus

Positionswechsel in der namibischen Tennisliga. In der zweiten Herren-Division gewinnt das Team der NUST und klettert auf Rang zwei in der Gesamtwertung. Der Tabellenerste CTC-2A baut die Führung aus. Bei den Damen spielte das Team-OTB die Konkurrentinnen der NUST an die Wand.

Mit drei Siegen aus fünf Spielen klettert das Team der Wissenschaftlich-Technischen Universität (NUST) in der Tabelle auf Rang zwei. Das Team: Socrates Muyambo, Robert Riethmüller, Colin Nyandoro und Miguel Valleyo (v.l.n.r.) Foto: Privat Socrates Muyambo holt den ersten Tagessieg für das Team der NUST in der namibischen Tennisliga. Das Team sicherte sich vorerst den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Foto: Robert Riethmüller

Von Olaf Mueller,

Windhoek

In der Tennisliga des namibischen Verbands (NTA) wurde am vergangenen Wochenende wieder aufgeschlagen. Dabei ging es in den verschiedenen Divisionen sowohl bei den Herren, als auch den Damen auf dem Gelände des Central Tennis Club (CTC) wieder um wichtige Meisterschaftspunkte.

In der zweiten Tennisliga gab es einen Wechsel der Tabellenplätze. Die Mannschaft der Wissenschaftlich-Technischen Universität (NUST) sicherte sich mit dem Sieg gegen das CTC-2B-Team den zweiten Rang in der Gesamtwertung. Dabei erspielten die NUST-Spieler 13 von 20 möglichen Punkten.

Der Tabellenführer CTC-2A kam zu einem 15:5 Sieg gegen die Mannschaft der namibischen Universität (UNAM) und baute den Vorsprung auf die Konkurrenten weiter aus.

In der zweiten Damenliga traf das Team vom OTB auf das der Kontrahentinnen von der NUST, mit einem eindeutigen Ergebnis für die OTB-Ladies. Das NUST Team trat ohne einen einzigen Punkt die Heimreise an.

Der neue Tabellenzweite legte zum Spieltagsbeginn gleich gut los. NUST-Topspieler Socrates Muyambo holte mit dem 6:4 und 6:4 gegen Ronaldo Uriab die ersten Zähler für sein Team. Die zweite Partie zwischen Colin Nyandoro (NUST) und Lawrence Kahindi bot dem Zuschauer wesentlich mehr Spannung.

Nach dem Verlust des ersten Satzes von Nyandoro, kämpfte dieser sich in die Partie zurück und holte für die Hochschule mit dem 3:6, 6:0 und 6:3 die nächsten Tagespunkte.

Im Doppel hatte die CTC-2B-Mannschaft mehr Glück. Die Kombination Danai Muyambelo und Kyalo Kitheka verkürzten durch den Zwei-Satz-Sieg (6:2, 6:4) gegen Robert Riethmüller und Miguel Valleyo. Die zweite Doppelpartie des Tages ging dann wieder an die Mannschaft von NUST. Das Duo Muyambo/Nyandoro gegen Muyambelo und Kitheka mit dem 6:2 und 6:4 holte wichtige Meisterschaftspunkte. Das letzte Doppel gewannen die CTC-2B-Spieler Kahindi/Uriab ungefährdet 6:1 und 6:0 gegen Riethmüller und Valleyo.

Das andere Ligaduell zwischen dem CTC-2A und dem Team der Universität ging klar zugunsten des Clubs aus. 15 aus 20 Punkten bedeuten eine komfortable Führung für den CTC. Der U18-Spieler Dantago Gawanab hatte im ersten Spiel zwar gegen Eno Akpabio einige Mühe, setzte sich aber am Ende mit 7:6 und 6:4 durch.

Mannschaftskollege Risto Shikongo sicherte mit dem 6:4 und 6:4 gegen den UNAM-Kontrahenten Martin Koroma weitere Punkte für den Club. Die ersten Punkte für die UNAM holte das Doppel Patrick Paulus und Kudzai Gangayi. Die CTC-Paarung Samson Kaulinge und Hillary Charuma hatten mit 6:3, 4:6 und 9:11 im Tiebreak das Nachsehen.

Gawanab/Shikongo stellten mit dem 6:2 und 6:1 gegen Paulus und Gangayi den alten Punkteabstand wieder her. Die letzte Begegnung des Spieltags ging erneut an die Universitäts-Spieler. Akpabio/Koroma besiegten Charuma/Kaulinge mit 6:4 und 6:4.

Bei den Damen wurde Einbahnstraßen-Tennis angeboten. Das Team von OTB gewann alle Partien gegen das der NUST ohne Mühe und strich 20 Punkte ein. Lena Brinkmann ließ Jana Klindworth beim 6:1 und 6:0 nichts anbrennen. Javaneh Azadeh hatte beim 6:2 und 6:3 gegen Salome Nguaiko wenig Mühe, und bei den Doppelpartien lief es auch reibungslos für die OTB-Ladies.

Nicky MacNamarara und Debbie Rowles beherrschten die Partie gegen Stefanie Giarises und Natalia Kupebona (6:0, 6:1). Mit dem gleichen Endresultat ging auch das Spiel Brinkmann/Azadeh gegen Garises/Kupembona aus. In der Liga geht es bereits am Wochenende weiter. Am 10. September finden sowohl Spiele in der zweiten Herrenliga, als auch in der ersten und zweiten Damen-Division statt.