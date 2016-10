Swakopmund feiert

Swakopmund (fis) – In Swakopmund wird heute ein Bierfest gefeiert. Rund 350 kleine und große Gäste sind dabei in bester Laune; für Abwechslung auf dem Gelände des Swakopmunder Fußballclubs (SFC) sorgen Volksmusik, Nagel- und Sägewettbewerbe sowie eine Hüpfburg – und natürlich gibt es viel Bier. Die Stimmung befindet sich auf dem Höhepunkt, das Bierfest dauert noch bis in den Abend an.