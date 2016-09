Super-Jacht Tatoosh legt im Walvis-Bay-Hafen an

Tatoosh, die Super-Jacht des Multi-Millirdärs und Mitbegründers von Microsoft, Paul Allen legt zur Landung im Walvis-Bay-Hafen an. Allen hatte die 92.38 Meter lange Jacht im Jahre 2001 zu einem Preis von 100 Millionen US-Dollar gekauft. Foto: Otis Finck

Einer der Mitbegründer des internationalen Microsoft Konzerns, Paul Allen, besucht Namibia mit seinem Jachtkreuzer „Tatoosh“, welcher vor sechs Jahren bereits in Walvis Bay angelegt hatte. Allen ist Multi-Milliardär und ist mit 13.5 Milliarden US-Dollar einer der 50 reichsten Menschen der Welt; das Times Magazin zählte in einst zu 100 einflussreichsten Männern der Welt

Die 303-Fuß lange Super-Jacht legte gestern Morgen in Walvis Bay an und ist am Anlegeplatz 8 vertäut. Mit 12 Doppelkabinen, einer Prunkkabine für den Eigentümer, sowie weiteren neun Luxuskabinen und zwei Mannschaftskajüte kann sie 24 Gäste und eine Crew von 35 Mann unterbringen. Ihre zwei Deutz-Motoren bringen das Schiff auf eine Geschwindigkeit von 15 Knoten.

Laut Schiffsagent Marius Voigh von Ocean Liner Services, kam die Jacht von Rio de Janeiro in Brasilien, wo Allen wahrscheinlich die Olympiade besucht hatte. Laut Logbuch soll sie wieder am Samstag um 12 Uhr auslaufen.