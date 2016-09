Suche nach Kompromiss

Windhoek (fis)- Im Streit um die Schließung des Okapuka-Mastbetriebes des Fleisch- und Schlachtunternehmens Meatco wegen des Nachweises des Wachstumshormons Zeranol ist das Landwirtschaftsministerium auf der Suche nach einem Kompromiss. In einer aktuellen Erklärung der Behörde vom gestrigen späten Nachmittag wird zwar die Entscheidung des ihr unterstellten Veterinäramtes bekräftigt, den Mastbetrieb zu schließen und strenge Auflagen zu verordnen. Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass man unter Hochdruck daran arbeitet, „sich in der kürzestmöglichen Zeit dem Zeranol-Problem zu widmen, um ungewollte finanzielle Auswirkungen zu limitieren“ sowie die Glaubwürdigkeit des namibischen Lebendvieh-Sektors zu erhalten. (Das Bild zeigt einen Mastbetrieb in Witvlei.)